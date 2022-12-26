"Холостяк" Топольский вспомнил последнее путешествие с отцом перед его смертью и показал архивное фото с ним

Главный герой проекта "Холостяк-12" Алекс Топольский поделился трагической историей своей жизни.

Бизнесмен хотел поговорить со своими поклонниками о важности семейных связей и встреч с родными. Алекс показал архивное фото со своей семьей и вспомнил, как в начале своей карьеры в США почти не общался с родителями.

"После того как переехал в Америку, весь мой фокус внимания был нацелен на самореализацию, бизнес, карьеру, развитие себя. На это шла вся моя энергия и время. Первые несколько лет мы активно общались с родными, я рассказывал, что происходит в моей жизни, делился полностью всеми новостями. Но чем больше я увлекался бизнесом, тем реже выходил на связь. Со временем наша связь становилась все реже", — рассказал "холостяк".

Алекс Топольский с семьей / Фото: Instagram Алекса Топольского

Переосмыслить отношения с родными Алекса вынудила гибель отца. Как поделился бизнесмен, незадолго до смерти папы, он прислушался к своему внутреннему голосу и пригласил его в совместное путешествие.

"До гибели отца, я будто чувствовал что-то произойдет ... у меня было невыносимое желание увидеться с ним. Мы не виделись годами. Тогда мы вдвоем ехали в поездку по Европе на 10 дней. Посетили разные города, говорили о жизни и вспоминали классные моменты, делились мыслями о будущем и просто классно проводили время как отец и сын. Я очень рад, что нам удалось побыть вместе, потому что это было незадолго до его гибели. Если бы мы не увиделись, я не знаю, как вообще пережил бы его смерть", — рассказал Топольский.

Так что "холостяк" призвал всех своих подписчиков, не забывать о родителях и чаще уделять внимание родным.

"Каждый, кто далеко от своих родителей, помните, что они – самое дорогое, что у вас есть. О них нельзя никогда забывать. И если вы вовремя не будете общаться, не будете говорить как их любите, не будете навещать их, то потом будете очень сильно жалеть об этом", — добавил Алекс.

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