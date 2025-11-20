Хор "Гомін" после обстрела Тернополя передал немалую сумму на помощь пострадавшим

Хор "Гомін"

Хор "Гомін«» после ужасного обстрела Тернополя заявил о финансовой помощи пострадавшим.

Так, артисты перевели один миллион гривен на помощь жителям Тернополя, пострадавшим в результате массированного российского обстрела 19 ноября. К инициативе также присоединились Львовский органный зал и театральное агентство. Об этом коллектив сообщил в своих соцсетях.

Как отмечают участники хора, Тернополь занимает особое место в их истории. Это второй город Украины по количеству проведенных ими концертов, и среди хористов есть те, кто родился именно там. Поэтому трагедия, произошедшая 19 ноября, шокировала коллектив и заставила его отреагировать действием.

«Тернополь для хора „Гомін“ — особый город. Это второй город в Украине по количеству наших концертов, и среди наших хористов есть несколько участников, родом именно оттуда. Поэтому новость разорвала сердце на куски. К сожалению, жизни людей не вернуть. Но мы обязаны поддержать тех, кто пострадал от кровавой атаки наших „соседей“», — говорится в заявлении.

На месте ракетных ударов продолжаются спасательно-поисковые работы. По состоянию на утро 20 ноября пропавшими без вести считаются 22 человека. Всего жертвами атаки стали 26 человек, еще 93 получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, утром 19 ноября Россия осуществила один из самых масштабных ударов по Украине за последнее время. Враг выпустил по стране 48 ракет и 476 БПЛА различных типов. В частности, под удар попали жилые кварталы Тернополя — вражеские снаряды попали в многоэтажки. Из-за значительного количества жертв в городе объявлен трехдневный траур с 19 по 21 ноября.

