Хор "Гомін" устроил фурор в Киеве: все подробности концерта
В столице с аншлагом прошли концерты коллектива Львовского органного зала. Редакция ТСН.ua побывала на одном из них и готова рассказать самое интересное.
Вчера, 10 августа, в столичной Национальной филармонии стартовал всеукраинский тур известнейшего хора Украины - "Гомін" во главе с их солистом Вадимом Яценко. Программу "Цей хор, цей хор" артисты представят в 20 городах страны.
Напомним, исполнение хита Степана Гига "Цей сон" в обработке Евгения Маляревского, ставшее вирусным в TikTok, сделало этот коллектив известным на всю страну. Сейчас в видео уже есть почти 10 миллионов просмотров! И вот, наконец, первый концерт в столице после триумфа в Сети.
Хор "Гомін" под руководством харизматичного Вадима Яценко вышел на сцену уже через 6 минут после официального начала, указанного на билетах, что достаточно неожиданно для неторопливой обычно столичной публики. И уже с первых нот заставил зал почувствовать весь спектр эмоций – смеяться, плакать и даже подпевать. Правда, шепотом, потому что все зрители пытались не пропустить и почувствовать всю силу голосов этого коллектива, поющего исключительно акапельно.
Программа концерта не была тайной, ведь перед началом фойе раздавали выпуск уникальной газеты, в котором были собраны интересные факты о коллективе. Кроме перечня песен, которые должны были прозвучать в этот вечер, была изложена подробная история коллектива, а также кроссворд и даже рецепт любимого блюда музыкантов.
Коллектив под руководством Вадима Яценко представил программу, состоящую из украинских хитов прошлого века. Оригинальные прочтения хитов Владимира Ивасюка, Квитки Цисык, Назария Яремчука, а также многие другие музыкальные сюрпризы.
Начался концерт с легендарной композиции на поэзию Юрия Рыбчинского и музыку Владимира Ивасюка "У долі своя весна". Впоследствии прозвучали не менее любимые среди украинцев песни - "Місто спить", "Гуцулка Ксеня", "Коханий", "Гай, зелений гай". И все они в новых аранжировках.
На сцене Львовский хор, состоящий из 25 вокалистов, держится непринужденно и искренне. На каждом юном лице такие непритворные эмоции и стремление поделиться чем-нибудь сокровенным, что это не может не очаровывать.
Кульминацией стало исполнение того же хита, который влюбил в коллектив украинцев по всему миру. Перед тем, как начать петь, Яценко вздохнул, с сарказмом намекая, что уже немного устал от ажиотажа именно к этой песне, но исполнил ее не менее эмоционально, чем на видео. А уже после легендарной "Я піду в далекі гори" зрители поднялись с мест и начали аплодировать стоя.
31-летний Вадим Яценко признается, что до сих пор в шоке от такого внимания к хору, но надеется, что это только начало. "Мы даем новое звучание хита Гиги, чтобы потом заинтересовать людей украинскими традициями, культурой, историей", – говорит дирижер.
На бис коллектив вышел только раз и уже вместе с залом исполнил легендарную "Червону руту". Кстати, в первом ряду мы заметили активно подпевающего, эксминистра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Ранее концерт хора во Львове посетила жена Виктора Ющенко, о чем дирижер сам рассказывал.
В финале концерта, в котором, кстати, не было ни ведущего, ни пауз между номерами, дирижер неожиданно обратился к зрителям и объявил, что сейчас состоится аукцион, которым заканчивается каждое выступление артистов.
В Киеве он уже стал рекордным — всего за семь минут было собрано 300 тысяч гривен для ГУР. Лотами были уникальные марки с изображением хора Львовского органного зала и автографом солиста Вадима Яценко. На втором выступлении в этот вечер, как мы узнали позже, собрали еще больше. В общем – это 700 тысяч гривен!
Впереди еще три концерта в столице в августе, правда, все билеты уже распроданы. Как и на октябрь. Но, как ТСН.ua узнало, в октябре еще планируются выступления хора "Гомін" в Киеве, следите за анонсами.