Хор "Гомін" устроил фурор в Киеве: все подробности концерта

Хор "Гомон"

Вчера, 10 августа, в столичной Национальной филармонии стартовал всеукраинский тур известнейшего хора Украины - "Гомін" во главе с их солистом Вадимом Яценко. Программу "Цей хор, цей хор" артисты представят в 20 городах страны.

Напомним, исполнение хита Степана Гига "Цей сон" в обработке Евгения Маляревского, ставшее вирусным в TikTok, сделало этот коллектив известным на всю страну. Сейчас в видео уже есть почти 10 миллионов просмотров! И вот, наконец, первый концерт в столице после триумфа в Сети.

Хор "Гомін" в Киеве

Солист Вадим Яценко

Хор "Гомін" под руководством харизматичного Вадима Яценко вышел на сцену уже через 6 минут после официального начала, указанного на билетах, что достаточно неожиданно для неторопливой обычно столичной публики. И уже с первых нот заставил зал почувствовать весь спектр эмоций – смеяться, плакать и даже подпевать. Правда, шепотом, потому что все зрители пытались не пропустить и почувствовать всю силу голосов этого коллектива, поющего исключительно акапельно.

Хор "Гомін" в Киеве

Программа концерта не была тайной, ведь перед началом фойе раздавали выпуск уникальной газеты, в котором были собраны интересные факты о коллективе. Кроме перечня песен, которые должны были прозвучать в этот вечер, была изложена подробная история коллектива, а также кроссворд и даже рецепт любимого блюда музыкантов.

Газета, которую раздают на концертах хора "Гомін"

Коллектив под руководством Вадима Яценко представил программу, состоящую из украинских хитов прошлого века. Оригинальные прочтения хитов Владимира Ивасюка, Квитки Цисык, Назария Яремчука, а также многие другие музыкальные сюрпризы.

Хор "Гомін" в Киеве

Начался концерт с легендарной композиции на поэзию Юрия Рыбчинского и музыку Владимира Ивасюка "У долі своя весна". Впоследствии прозвучали не менее любимые среди украинцев песни - "Місто спить", "Гуцулка Ксеня", "Коханий", "Гай, зелений гай". И все они в новых аранжировках.

Вадим Яценко не сдерживал эмоций

На сцене Львовский хор, состоящий из 25 вокалистов, держится непринужденно и искренне. На каждом юном лице такие непритворные эмоции и стремление поделиться чем-нибудь сокровенным, что это не может не очаровывать.

Хор "Гомін" в Киеве

Хор "Гомін" в Киеве

Хор "Гомін" в Киеве

Кульминацией стало исполнение того же хита, который влюбил в коллектив украинцев по всему миру. Перед тем, как начать петь, Яценко вздохнул, с сарказмом намекая, что уже немного устал от ажиотажа именно к этой песне, но исполнил ее не менее эмоционально, чем на видео. А уже после легендарной "Я піду в далекі гори" зрители поднялись с мест и начали аплодировать стоя.

Хор "Гомін" в Киеве

31-летний Вадим Яценко признается, что до сих пор в шоке от такого внимания к хору, но надеется, что это только начало. "Мы даем новое звучание хита Гиги, чтобы потом заинтересовать людей украинскими традициями, культурой, историей", – говорит дирижер.

Дирижер хора "Гомін" Вадим Яценко

На бис коллектив вышел только раз и уже вместе с залом исполнил легендарную "Червону руту". Кстати, в первом ряду мы заметили активно подпевающего, эксминистра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Ранее концерт хора во Львове посетила жена Виктора Ющенко, о чем дирижер сам рассказывал.

Дмитрий Кулеба во время концерта хора "Гомон"

В финале концерта, в котором, кстати, не было ни ведущего, ни пауз между номерами, дирижер неожиданно обратился к зрителям и объявил, что сейчас состоится аукцион, которым заканчивается каждое выступление артистов.

Организатор гастролей коллектива вынес уникальные лоты на сцену

В Киеве он уже стал рекордным — всего за семь минут было собрано 300 тысяч гривен для ГУР. Лотами были уникальные марки с изображением хора Львовского органного зала и автографом солиста Вадима Яценко. На втором выступлении в этот вечер, как мы узнали позже, собрали еще больше. В общем – это 700 тысяч гривен!

Солист Вадим Яценко поет вместе с теми, кто задонатил на ГУР

Вадим Яценко и хор "Гомон"

Впереди еще три концерта в столице в августе, правда, все билеты уже распроданы. Как и на октябрь. Но, как ТСН.ua узнало, в октябре еще планируются выступления хора "Гомін" в Киеве, следите за анонсами.