Хореограф Александр Лещенко, который ошеломил судей America's Got Talent, завершает карьеру

Александр Лещенко

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Сегодня, 28 марта, украинскому хореографу Александру Лещенко, который во время войны представлял Украину на America's Got Talent и покорил судей, исполнилось 36 лет.

Он стал известен благодаря участию и победам в популярных телевизионных шоу, а во время войны поддержал десятки благотворительных событий и представил Украину на нескольких международных шоу. В свой день рождения Лещенко представил чрезвычайно личное и эмоциональное видео, которое является настоящей кульминацией его творческого пути.

В видеоработе он выразил глубокую благодарность тем, кто повлиял на его карьеру и жизнь, предоставив ему необходимые знания и вдохновение для достижения вершин в танце. А также напомнил, что, несмотря на трудности, продолжает развиваться.

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"Мне 36. Можно сказать, что я уже завершаю свой творческий путь как танцовщик. Это видео – мое послание благодарности всем моим учителям, без которых не было бы меня таким, каким я являюсь сегодня. Я хочу сказать "спасибо" за вашу веру, терпение и любовь к искусству. Они не просто научили меня технике, они показали, как важно оставаться верным себе и своему искусству. Это не просто видео, это моя история как танцовщика", - рассказывает хореограф Александр Лещенко.