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- Гламур
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Хореограф Александр Лещенко, который ошеломил судей America's Got Talent, завершает карьеру
Танцор будет продолжать работать как режиссер, поэтому показал последний танец.
Сегодня, 28 марта, украинскому хореографу Александру Лещенко, который во время войны представлял Украину на America's Got Talent и покорил судей, исполнилось 36 лет.
Он стал известен благодаря участию и победам в популярных телевизионных шоу, а во время войны поддержал десятки благотворительных событий и представил Украину на нескольких международных шоу. В свой день рождения Лещенко представил чрезвычайно личное и эмоциональное видео, которое является настоящей кульминацией его творческого пути.
В видеоработе он выразил глубокую благодарность тем, кто повлиял на его карьеру и жизнь, предоставив ему необходимые знания и вдохновение для достижения вершин в танце. А также напомнил, что, несмотря на трудности, продолжает развиваться.
"Мне 36. Можно сказать, что я уже завершаю свой творческий путь как танцовщик. Это видео – мое послание благодарности всем моим учителям, без которых не было бы меня таким, каким я являюсь сегодня. Я хочу сказать "спасибо" за вашу веру, терпение и любовь к искусству. Они не просто научили меня технике, они показали, как важно оставаться верным себе и своему искусству. Это не просто видео, это моя история как танцовщика", - рассказывает хореограф Александр Лещенко.