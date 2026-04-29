Хореограф Алена Шоптенко начала новый этап в жизни: "Почти 40 и я снова студентка"

Алена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

38-летняя украинский хореограф Алена Шоптенко неожиданно для своего возраста снова вернулась к студенчеству и начала обучение в Англии.

Звезда признается, что этот период стал для нее не просто обучением, а внутренней перезагрузкой. Она решила выйти за пределы привычной танцевальной среды. Несмотря на многолетний опыт, пришлось снова начинать с основ. Новые знания требуют глубокого погружения и постоянной работы с собой. Сам процесс обучения для нее стал не менее важным, чем результат. Это путь, где тело и психика работают вместе.

«Почти 40 и я снова студентка. Сейчас я учусь в Англии на фасилитатора „Shadow work“. Это глубокая работа с теневыми частями личности через тело, эмоции и психику. На пересечении психологии, коучинга и телесных практик. Помню, как во время собственного опыта работы с тенью четко прозвучало: „Я хочу уметь это делать“», — делится звезда.

Она не скрывает, что решение давалось непросто и сопровождалось сомнениями. После лет в танце и сцене возвращаться к учебе с нуля казалось риском. Но интерес оказался сильнее страха. Шоптенко отмечает, что развитие не имеет возрастных рамок и может начинаться в любой момент жизни.

«Когда увидела информацию об обучении, то испугалась. Мне 38, а всю жизнь в танце. Как это, учиться чему-то новому почти с нуля? Я дала себе полгода, но увлечение осталось. Мы часто боимся начинать после 30, 40, 50, будто существует дедлайн на развитие, но именно сейчас у нас есть опыт понимания себя», — признается хореограф.

После первого этапа обучения она говорит об ощущении более глубокого контакта с собой. Работа с «Shadow work» открывает темы, которые обычно остаются вне сцены и публичности. Для нее это способ не только учиться, но и переосмысливать собственный путь в творчестве и жизни.

