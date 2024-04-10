Хореограф Раду Поклитару признался, почему публично не высказывается о войне и какую позицию занимает

Украинский балетмейстер и хореограф Раду Поклитару четко объяснил свою гражданскую позицию и почему публично не высказывается.

Так, в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" знаменитость отметил, что на самом деле еще в начале полномасштабного вторжения вместе с актерским коллективом театра записал видео, в котором признал действия РФ геноцидом украинского народа. И добавил, что повторно не высказывался, поскольку считает, что одни слова не способны перечеркнуть болезненные потери наших защитников на войне.

"Выходил коллективный ролик нашего театра, который мы делали вместе с артистами. Тут других вариантов быть не может. Это абсолютно точно вообще фантастическая по своей жестокости и неоправданности война. Это конечно же геноцид, убийства. Однозначно. От того, что я озвучу это еще раз ничего фактически не изменится. К сожалению, ни одной жизни я этим не спасу", - рассказал хореограф.

Раду Поклитару. Фото: Facebook Раду Поклитару

Раду Поклитару уверяет, что его театральная труппа полностью отказалась от репертуара, причастного к русской культуре:

"Я для себя точно все определил. Мне предлагают ставить "Пиковую даму" (балет Чайковского – прим. ред.), но я отказываюсь, потому что не думаю, что это приносит какую-то фактическую пользу. Точно отказ от балета и музыки Чайковского не спас ни одной жизни на фронте и не спас ни одного ребенка. А вот мое внутреннее чувство как человека в первую очередь считает, что сейчас это не ко времени. Именно сейчас в острую фазу не нужно заниматься популяризацией русской культуры", - подчеркнул Раду.

Раду Поклитару. Фото: Facebook Раду Поклитару

Напомним, ранее Раду Поклитару прокомментировал слухи о романе с певицей Наталией Могилевской и ответил, действительно ли между ними что-то было. Также хореограф ответил, почему не поздравил артистку с материнством.

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