Хореограф Раду Поклитару рассказал о первом знакомстве с Зеленским и как не узнал его

Украинский балетмейстер и хореограф Раду Поклитару рассказал о самой первой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" хореограф поделился, что впервые увиделся с Зеленским на съемочной площадке еще до вторжения России в Украину. В то время Владимир Зеленский был ведущим развлекательного шоу. Тем не менее, его Поклитару узнал не сразу, ведь не интересовался жизнью звезды и был полностью погружен в свою работу. Поэтому только со временем он осознал, с кем была его встреча.

Раду Поклитару

"Один раз я пересекался с Зеленским на шоу "Как стать миллионером". Он был ведущим, при том я не знал, кто это. Я глубоко дремучий человек, который мало чем интересуется, кроме своей профессии и того, что я больше всего люблю. Это искусство, живопись, литература, классическая музыка… И поэтому, когда я отсидел на шоу, уехал быстренько на репетицию. Приезжаю в театр и говорю, что был на "Как стать миллионером". Артисты спрашивают: "Зеленский был?". Я клянусь, я отвечаю: "Я не знаю, а кто это?". Они спрашивают, как звали ведущего? "Он сказал, что он Вова". И в итоге оказалось, что это Зеленский. Тогда он еще не был президентом, это понятно, это было давно. Просто когда я посмотрел, кто это, я понял, что Вова, который вел передачу, это и есть Зеленский, который потом стал президентом", - признался Раду.

Напомним, ранее Раду Поклитару откровенно рассказал о своем заболевании. Хореограф признался, что ему необходима операция, без которой он не сможет работать.

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