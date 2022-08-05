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Хореограф "Танців з зірками" Жук ошарашил сольной песней – видео

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Хореограф "Танців з зірками" Жук ошарашил сольной песней – видео

Фото: Пресс-служба Тины Кароль

Ко Дню Независимости Украины певица Тина Кароль снова представляет свой проект в поддержку молодых украинских исполнителей.

В этом году в рамках "Молодой крови" представлены не дуэты, как в прошлом году, а сольный исполнитель.

Им стал украинский хореограф Дима Жук, известный украинскому зрителю работой над шоу "Танці з зірками".

"Я была сильно удивлена, что Дима не только одаренный хореограф, но и пишет современные, потенциально успешные треки. Послушав авторские песни Димы, я поняла, что это и есть "Молодая кровь". Он мастерски сочетает танцевальную культуру и музыкальный мейнстрим. Проект "Молодая кровь" открывает имена артистов новой формации, именно таков Дима Жук", — прокомментировала Тина Кароль.

© Пресс-служба Тины Кароль
Фото: Пресс-служба Тины Кароль

В рамках проекта "Молодая кровь" Диме Жуку был записан его первый сольный альбом, релиз которого запланирован на осень.

5 августа состоялась премьера клипа "Мені так бракує тебе", первой песни из нового альбома.

"Мені так бракує тебе" — это песня о любви в разлуке во время войны. Война проложила между влюбленными тысячи километров телефонных гудков. Вместо теплых объятий теперь в наших руках холодный свет экрана телефона", – поделился Жук.

© Пресс-служба Тины Кароль
Фото: Пресс-служба Тины Кароль

Режиссером клипа выступила Екатерина Мингазирова. Сингл "Мені так бракує тебе" доступен на всех стриминговых платформах.

Со своей стороны, пользователи были удивлены еще одним талантом танцовщика.

  • Очень необычно видеть вас в другой сфере, скажем так, но это очень круто! Так держать, дальше – больше
  • Не прекращаю вами восхищаться
  • Какой же вы талантливый
  • Это реально космос

Напомним, проект "Молодая кровь" инициирован Тиной Кароль в 2021 году и финансируется за собственные средства певицы.
Миссия проекта – пополнять каталог украинской музыки современными песнями, а также открывать широкой аудитории новые имена украинских артистов. "Молодая кровь" зажгла звезды таких артистов, как Wellboy, Latexfauna, Nikita Lomakin, Сам на Сам, а дуэтные песни с группой KAZKA, Alina Pash, Ivan Navi стали хитами.

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