Хореограф "Танців з зірками" Жук ошарашил сольной песней – видео

В этом году в рамках "Молодой крови" представлены не дуэты, как в прошлом году, а сольный исполнитель.

Им стал украинский хореограф Дима Жук, известный украинскому зрителю работой над шоу "Танці з зірками".

"Я была сильно удивлена, что Дима не только одаренный хореограф, но и пишет современные, потенциально успешные треки. Послушав авторские песни Димы, я поняла, что это и есть "Молодая кровь". Он мастерски сочетает танцевальную культуру и музыкальный мейнстрим. Проект "Молодая кровь" открывает имена артистов новой формации, именно таков Дима Жук", — прокомментировала Тина Кароль.

Фото: Пресс-служба Тины Кароль

В рамках проекта "Молодая кровь" Диме Жуку был записан его первый сольный альбом, релиз которого запланирован на осень.

5 августа состоялась премьера клипа "Мені так бракує тебе", первой песни из нового альбома.

"Мені так бракує тебе" — это песня о любви в разлуке во время войны. Война проложила между влюбленными тысячи километров телефонных гудков. Вместо теплых объятий теперь в наших руках холодный свет экрана телефона", – поделился Жук.

Фото: Пресс-служба Тины Кароль

Режиссером клипа выступила Екатерина Мингазирова. Сингл "Мені так бракує тебе" доступен на всех стриминговых платформах.

Со своей стороны, пользователи были удивлены еще одним талантом танцовщика.

Очень необычно видеть вас в другой сфере, скажем так, но это очень круто! Так держать, дальше – больше

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Напомним, проект "Молодая кровь" инициирован Тиной Кароль в 2021 году и финансируется за собственные средства певицы.

Миссия проекта – пополнять каталог украинской музыки современными песнями, а также открывать широкой аудитории новые имена украинских артистов. "Молодая кровь" зажгла звезды таких артистов, как Wellboy, Latexfauna, Nikita Lomakin, Сам на Сам, а дуэтные песни с группой KAZKA, Alina Pash, Ivan Navi стали хитами.

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