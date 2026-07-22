Хореограф Женя Кот после выпуска дебютной песни ответил на замечания и объяснил, почему не уйдет из музыки

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

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Украинский хореограф Евгений Кот отреагировал на критику дебютной песни «11:11» и честно объяснил, почему не собирается оставлять музыку.

После премьеры первого трека звезда оказался в центре оживленных обсуждений. Пока одни поддержали его новый творческий этап, другие поставили под сомнение вокальные способности танцовщика. В соцсетях начали появляться комментарии о том, что ему якобы не стоит строить карьеру певца. Сам артист признается, что подобная реакция его не огорчает. Наоборот — он видит в этом подтверждение того, что его творчество вызывает эмоции. Именно поэтому отказываться от музыки Кот не планирует.

«Очень круто. Мне это очень нравится, потому что я не оставляю людей равнодушными, понимаешь? То есть всегда есть отклик. То есть не бывает так, что песня вышла — и штиль», — пояснил хореограф в интервью Славе Демину.

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Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

По словам артиста, наряду с критикой он получает и немало одобрительных отзывов от слушателей. Кроме того, результаты прослушиваний дебютной композиции также придают ему уверенности. Кот говорит, что внимательно следит за статистикой и считает старт своего музыкального пути успешным.

«Людям нравится. Они мне пишут. Я же смотрю статистику. Мне же показывают все цифры: что, где, сколько скачали, сколько прослушиваний. Там для первой песни очень неплохие результаты», — отметил Евгений.

Напомним, недавно Евгений Кот тронул сердца фото с дочкой-имининницей, и поразил всех их сходством.

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