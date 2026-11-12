"Хотя бы собачью будку": жених Леси Никитюк резко высказался о помощи от государства

Леся Никитюк с женихом

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Жених ведущей Леси Никитюк , военнослужащий Дмитрий Бабчук , рассказал о потерянной из-за российской оккупации квартире и объяснил, почему до сих пор не может получить обещанный государством жилой ваучер на 2 миллиона гривен.

Возмущение Дмитрия вызвала ситуация с государственными средствами, которые должны направляться на важные потребности страны. Военный не скрывал своего разочарования. Ведь сам оказался среди нуждающихся в помощи. Его недвижимость осталась на оккупированной территории. Чтобы получить возможность приобрести новое жилье, он пользовался государственной программой. Однако ожидание затянулось на месяцы.

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«Ты такой военный, который потерял квартиру, потому что твой город оккупировали, подался на ваучер 2 миллиона грн, чтобы хотя бы собачью будку себе взять, и ждешь уже 10 месяцев ваучер, но говорят, что, к сожалению, в бюджете нет средств на это», — эмоционально высказался Бабчук.

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Сообщение Дмитрия Бабчука

Свою позицию жених Леси Никитюк озвучил в Instagram. Он обратил внимание на поразительный контраст между трудностями, с которыми сталкиваются военные и ветераны, и сообщениями о масштабных коррупционных сделках. Дмитрия возмущает, что люди, потерявшие дома из-за российской агрессии, вынуждены месяцами ждать предусмотренную для них поддержку, тогда как в публичном пространстве появляются истории о хищении огромных сумм.

Напомним, что недавно известный продюсер удивил гонорарами Леси Никитюк в начале карьеры.

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