Хозяюшка Тина Кароль похвасталась немалым урожаем кабачков с собственного огорода

Украинская певица Тина Кароль время от времени хвастается поклонникам своим садом и огородом, которые обустроила на территории своего дома в Зазимье Киевской области.

Так, в свободное от концертов и разных мероприятий время исполнительница меняет роскошные платья и каблуки на обычные футболку, шорты и сланцы и отправляется ухаживать за садом. На этот раз в сторис своей страницы в Instagram Кароль похвасталась, какие у нее на огороде растут кабачки.

Тина Кароль показала свой урожай кабачков / Фото: instagram.com/tina_karol

Звезда поделилась короткими видео, где осматривает урожай: "А кого я нашла? Лалала, берегись!" – говорит в видео Тина, похлопывая кабачки.

Тина Кароль показала свой урожай кабачков / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль показала свой урожай кабачков / Фото: instagram.com/tina_karol

Отметим, что у певицы в огороде также растут огурцы, помидоры, а в саду – яблоки, груши и персик. Ими Тина хвасталась раньше в своем фотоблоге.

Тем временем поклонникам звезды не дает покоя ее личная жизнь. Как известно, после смерти мужа Тины Кароль, продюсера Евгения Огира в 2013 году, о ее личном ничего не известно. Впрочем, все чаще артистке приписывают роман с хореографом и участником балета исполнительницы Дмитрием Жуком. На днях вероятную пару застали в Киеве, когда они гуляли, держась за руки.

Читайте также: