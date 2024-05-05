"Христос воскрес! Победы всем нам": как звезды поздравляют с Пасхой

Сегодня, 5 мая, православные верующие празднуют Пасху.

Несмотря на войну, украинцы традиционно несут в церковь освящать пасхальные корзины и молятся за осуществление самой заветной единственной для всех мечты. Не изменяя ежегодным традициям отовсюду раздаются церковные колокола и "Христос Воскрес! Воистину Воскрес!".

Украинские звезды уже освятили вкусности, показали своих родных и поздравили поклонников в фотоблоге.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Звезды празднуют Пасху

Звезды празднуют Пасху

Звезды празднуют Пасху

"Христос Воскрес! С Пасхальными праздниками! Вкусной всем пасхи! Победы всем нам и Божьего Благословения", - обратился к подписчикам Юрий Горбунов.

Тоня Матвиенко

Певица показала, как после церкви поставила освященные куличи, яйца и цветы на столе, а поблизости виднеется портрет юной мамы Нины Матвиенко.

Звезды празднуют Пасху

Звезды празднуют Пасху

Лилия Ребрик

Звезды празднуют Пасху

Звезды празднуют Пасху

"Христос Воскрес! Мира и небесной поддержки нам всем", - поздравила ведущая с семьей.

Леся Никитюк

Звезды празднуют Пасху

Звезды празднуют Пасху

"Христос Воскрес! Друзья, поздравляю всех вас с Пасхой! Желаю нам победы и чтобы мы все жили в мире и согласии! Всех обнимаю", - написала звезда в фотоблоге.

Злата Огневич

Звезды празднуют Пасху

Звезды празднуют Пасху

"Христос Воскрес! Пусть Пасха принесет свет, радость и уют в каждый дом. Пусть каждая украинская семья в полном составе соберется за семейным столом в мирной Украине", - искренне поздравила украинцев исполнительница.

Руслана

Звезды празднуют Пасху

"Ничто не помешает нашей молитве! Ничто не заглушит наши слова к Богу! Нет такой тьмы, которая погасила бы наш свет, нашу веру в воскресение добра. Христос Воскрес!", - трогательно написала артистка.

Дмитрий Монатик с женой

Звезды празднуют Пасху

"Христос Воскрес. С большим праздником Пасхи. Пусть в душе живет надежда и вера в светлое будущее", - пожелал поклонникам певец.

Григорий Решетник с супругой

Звезды празднуют Пасху

Звезды празднуют Пасху

Звезды празднуют Пасху

Звезды празднуют Пасху

"От всего сердца поздравляем вас с Пасхой. Мира, радости и счастья желаем вам", - подчеркнула семья ведущего.

Наталья Денисенко

Звезды празднуют Пасху

Звезды празднуют Пасху

Звезды празднуют Пасху

"Поздравляю всех с Пасхой. Мне посчастливилось быть сегодня в кругу семьи. Жаль, что не в полном составе... Очень ждем тебя, Андрей Фединчик. Желаю нам всем истинной любви, которая светится изнутри и не нуждается в замене, которая умеет прощать и дает силы жить в радости. Христос Воскрес", - написала знаменитость.

Джамала

Звезды празднуют Пасху

Звезды празднуют Пасху

"Мы будем Бога молить жизнь счастливо прожить, хотя и крылья ломать – взлетать. Поздравляю всех с праздником! Очень хотела бы, чтобы все наши дети росли в мире и любви! Это самое ценное, то, что хочется беречь и то, что придает веры в будущее", - растрогала исполнительница и показала фото сыновей.

Ирина Федишин

Звезды празднуют Пасху

Звезды празднуют Пасху

"Христос Воскрес! Поздравляем всех с величественным праздником Божьего Воскресения! Пасха – это символ выхода из египетской неволи. Просим у Бога победы и мира. Спасибо ВСУ за возможность праздновать Пасху. Пусть Господь оберегает наших защитников и нашу Украину. Всех с праздником. Вместе победим ", - подчеркнула звезда.