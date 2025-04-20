"Христос Воскрес! Пусть молитвы будут услышаны!": как звезды поздравляют украинцев с Пасхой

Звезды поздравляют с Пасхой

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Сегодня, 20 апреля, христиане восточного обряда празднуют важный праздник – Пасху.

Правда, уже четвертый год подряд украинцам приходится встречать его в условиях ужасной захватнической войны, которую развязала страна-агрессор Россия. Тем не менее, верующие не теряют надежды и пытаются воспроизвести атмосферу светлого праздника.

С самого утра знаменитости поздравляют украинцев с Пасхой. Они показывают свои паски и разнообразные писанки. Конечно же, в поздравлениях звезды желают мира и благодарят защитников за возможность праздновать.

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Лилия Ребрик

"Светлой Пасхи всем, кто верит, ждет, любит. Сегодня просто хочется благодарить. За жизнь. За каждый новый день. Каждый раз на Пасху просишь одно и то же: чтобы все были живы. Чтобы хватило сил. Чтобы свет победил! Христос Воскрес", - написала ведущая.

Лилия Ребрик с мужем и детьми / © instagram.com/liliia.rebrik

Дзидзьо

"Поздравляю с Пасхой! Пусть в ваших корзинах будет вкусненькое, а в сердце — спокойствие и вера в победу. Наешьтесь, люди добрые, пасхи, колбаски и будьте немножко добрее! Христос Воскрес!" – обратился к фанатам артист.

Дзидзьо / © instagram.com/dzidzio

Александр Педан

"Христос Воскрес! Мирного неба нам и благодарим Силы обороны за возможность праздновать", - отметил ведущий.

Александр Педан с женой и сыном / © instagram.com/pedanos

Ольга Сумская

"Праздник Пасхи - новые силы для укрепления нашей веры в светлое будущее для каждой украинской семьи! Поздравляем вас, дорогие наши украинцы! Пусть Господь защищает каждого из вас, дарит любовь и крепость духа!" – поздравила актриса.

Ольга Сумская с дочерью / © instagram.com/olgasumska

Леся Никитюк

"Христос Воскрес! Желаю своим подписчикам и вашим семьям мира и согласия! А также исполнения всех желаний", - написала ведущая.

Леся Никитюк показала, как святила паску / © instagram.com/lesia_nikituk

Надежда Матвеева

“Христос Воскрес! Пасха – это особый свет. Свет, за который мы ежедневно боремся. Для каждого из нас сегодняшний праздник – не просто о вере, а о силе духа, о несокрушимости, о жизни, побеждающей смерть. Пусть в каждом доме будет тепло, в каждом сердце – вера, а над нами – мирное небо. С любовью к своей земле, своему народу и к жизни. Со светлым праздником, украинцы!" – поздравила ведущая.

Надежда Матвеева / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Александра Кучеренко

"Христос Воскрес! Пусть все молитвы и искренние мечты будут услышаны. И свет Пасхи наполнит сердце верой в добро, мир и любовь. Счастье и здоровье вам и вашим близким", - обратилась к подписчикам модель.

Александра Кучеренко / © instagram.com/aakucherenko

Олег Скрипка

"Поздравляю вас! Дорогие украинцы! С этим большим и светлым праздником! Пусть в каждом сердце пылает тепло — не показное, а истинное. И пусть детки смеются, родители их забавляют, а бабушки нам напомнят ту молитву, что вернет нам мирное небо над Украиной. И мы — как та писанка, объединяющая краски поколений. Мы разные, но единственные в любви к своему. Давайте праздновать искренне: с паской - колбаской, песней и добрым словом. И пусть наши дома наполнятся не только поздравлениями, но и верой в победу! Христос Воскрес! Воистину Воскрес!" - поздравил певец.

Олег Скрипка / © instagram.com/o.skrypka