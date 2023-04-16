"Христос Воскрес — Воскреснет Украина": как звезды поздравляют с Пасхой

Сегодня, 16 апреля, православные верующие празднуют Пасху. Однако уже второй год подряд из-за полномасштабного российского вторжения украинцы не могут отпраздновать этот большой праздник, как это делали раньше.

Несмотря на войну, семьи пытаются воспроизвести дома атмосферу Пасхи. Украинцы пекут пасхальные куличи, красят яйца, идут в церковь и здороваются друг с другом словами: "Христос Воскрес! Воистину Воскрес!".

Украинские знаменитости в своих фотоблогах тоже поздравляют с Пасхой. Они пишут очень много приятных слов и пожеланий, а также показывают свои пасхальные куличи.

Леся Никитюк

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Христос Воскрес! Со светлым праздником Пасхи! Пусть Ангел-хранитель оберегает вас от всех проблем. Мысли пусть будут светлыми, а счастье в дом приходит с каждым новым рассветом. Миру вашему дому, победы нашей Украине!" – обратилась к подписчикам ведущая.

ALYOSHA

ALYOSHA (Алеша) / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Христос Воскрес! Пусть законы Божии станут природой человека! Вкусной пасхи всем! И большое спасибо нашим защитникам за все, что для Украины с любовью и за нее!" – написала певица в своем фотоблоге.

Камалия

Камалия с эксчеловиком и дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Свет всегда побеждает тьму! Правда всегда побеждает ложь! Христос воскрес! Воистину воскрес!" – подчеркнула артистка.

Павел Зибров

Павел Зибров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Христос Воскрес! Желаю, чтобы Воскресение Христово принесло новую надежду и силу для осуществления всех мечтаний и замыслов, а также долгожданную победу Украине! Добра, здоровья, изобилия и мира вам и вашим домам!" – обратился к подписчикам исполнитель.

Эктор Хименес-Браво

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Пасха. Этот праздник ассоциируется с куличами, разрисованными яйцами, семейными ужинами и улыбками. В этом году Пасха вызывает несколько другие ассоциации, и праздновать, как раньше, тяжело. Пасха — это символ победы жизни над смертью, добра над злом, правды над ложью. Идет 417 день нашей борьбы с ненасытным соседом, и, возможно (во что я хочу верить и верю), этот день станет началом конца. Конец войны, смертей и страданий. Жизнь должна победить смерть, а мы должны победить врага. И точка! Именно поэтому желаю всем казацкой силы, духа победы и воодушевления. Это поможет быстрее прогнать оккупантов и дать возможность нашим воинам встречать Пасху вместе с семьей в своих домах. Христос Воскрес!" – написал в фотоблоге повар.

Ирина Федишин

Ирина Федишин с семьей / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Христос Воскрес! Поздравляем с Пасхой! Крепкого здоровья всем и скорейшей нам победы! Верим: Христос Воскрес – воскреснет Украина!" – отметила артистка.

Юрий Горбунов

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Пусть Пасхальное чудо, Христово Воскресение, принесет Украине долгожданную победу! Христос Воскрес!" – подчеркнул шоумен.

Наталья Могилевская

"Хочу поздравить всех с Пасхой! Теплый семейный праздник. В Украине, где сегодня очень много семей. Я хочу пожелать всем счастья, хочу пожелать всем любви, хочу пожелать всем нам победы! Чтобы мы не боялись быть смелыми, могли жить, быть счастливыми и продолжали рожать. С большим праздником вас всех! И победы нам", — пожелала певица.

Анна Саливанчук

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Мои дорогие друзья! Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Сегодня самый большой православный церковный праздник – Пасха! Это один из моих любимых праздников. Но уже вторую Пасху все чувствуется иначе. Сейчас каждый украинец молится чаще, чем раньше. Сейчас каждый украинец молится об одном - о победе добра над злом, о победе Украины! Когда-то давно, около 2000 лет назад, Иисус умер за каждого из нас, за нашу свободу от греха… Сейчас свою жертву приносят многие тысячи наших военных, чтобы мы могли быть свободными, но уже не от греха, а от россии... Давайте помнить каждый день о жертве, которую принес Бог, дав своего сына за нас, а также помнить и о тех, кто умер за нашу свободу, за нашу землю! Нас хотели разбить, сломать - но сумели только укрепить и объединить!" – подчеркнула актриса.

Алла Мазур

Алла Мазур / Фото: instagram.com/allamazurofficial

"Время надежд... время рождения — и возрождение! Воскресает сама природа — и напоминает нам, что свет — всегда побеждает тьму. А правда — победит зло. Поэтому непременно — победим и мы: с верой и любовью. Со светлым праздником Воскрешения, друзья! Берегите себя — и своих. Помните о тех, кто на небе. И верим: Христос воскрес — воскреснет Украина!

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