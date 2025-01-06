"Хроники Силы": Алан Бадоев рассекретил создание украинских комикса и книги

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев рассекретил создание украинских комикса и книги в рамках киновселенной "Хроники Силы".

Об этом знаменитость сообщил на страницах журнала LOFFICIEL Украина. В частности, Алан Бадоев и дизанер Ольга Навроцкая, с которой режиссер работает в тандеме, показали закулисы проекта, который визуально напоминает виртуальный мир "Матрицы", и дали возможность увидеть процесс создания проморолика для книги "Хорт. Первый Характерник" и комикса, который начинает цикл "Хроники Силы".

Ольга Навроцкая

Официальное представление главного героя, созданного с помощью современных технологий, состоялось 6 января на площадках киновселенной "Хроники Силы". Им оказался казак-характерник, по имени Хорт.

"Наша большая команда очень гордится тем, что уже в 2025 году проект "Хроники Силы" представит первые продукты украинской фэнтези-вселенной. В свет выйдут первые части книги и комикса о главном герое вселенной - первом казаке-характернике, по имени Хорт", - поделился режиссер.

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