Хрупкая Jerry Heil очаровала поклонников фотосессией в платье-комбинации и кедах

Певица Jerry Heil очаровала своих фанов кадрами с новой фотосессии.

На своей странице в Instagram исполнительница поделилась хорошими фото, на которых предстала в очень хрупком образе. Jerry Heil показала свою нежность и красоту в черном платье-комбинации, которое открыло ее хрупкие плечи. Но особую дерзость и свободу образа певицы добавили привычные для нее кеды.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

В подписи на фото артистка поделилась радостной новостью о том, что украинцы избрали ее одним из членов жюри нацотбора на "Детское Евровидение-2023". Как призналась Jerry Heil, для нее это была полная неожиданность.

"Я приятно шокирована, ведь практически не распространяла информацию о голосовании за жюри нацотбора на "Детское Евровидение-2023", но вы все равно выбирали меня в "Действия" — и выбрали! Спасибо Вам за доверие! В современных реалиях будет очень трудно выбирать победителя. Мы все на грани нервного напряжения. Каждый ребенок будет верить, что именно его песня должна представить Украину в конкурсе — и каждый будет прав! Потому что каждый ребенок сейчас — голос Украины. В результате украинские дети очень быстро повзрослели", — написала певица .

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

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