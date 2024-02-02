Художница Евгения Гапчинская рассекретила стоимость своих картин и на какие средства живет

Популярная украинская художница Евгения Гапчинская рассекретила стоимость своих картин.

Как рассказала мастер в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", цена зависит от размера. Обычно картины стоят 1-2 тысячи долларов. Впрочем, если это большое полотно, то стоимость может достигать и 10 тысяч долларов. Кроме того, Евгения рисует и на заказ, обычно это маленькие картины.

Евгения Гапчинская

"В среднем картины стоят 1-2 тысячи долларов. Большие могут стоить шесть тысяч долларов, семь, максимум десять. На заказ, как правило, делаю маленькие работы", — поделилась художница.

Также Гапчинская рассекретила, что процесс создания картины занимает от недели до месяца. Художница обычно рисует в тишине, а атмосферу ей придает радио, которое работает на тихой громкости.

Мастерская Евгении Гапчинской

"Рисую картины от недели до месяца, это зависит от размера. Я не могу быстро рисовать, мне нужно сесть, пальчики и ножки сделать, платочек, шапочку. Я должна остаться одна, мне нужна тишина, радио и два квадратных метра, чтобы я поставила мольберт", — поделилась Гапчинская.

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