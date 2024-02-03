Художница Гапчинская рассекретила, как благодаря Дантесу перешла на украинский язык

Известная художница Евгения Гапчинская рассказала, как шоумен Владимир Дантес помог ей перейти на украинский язык.

К слову, мастер до полномасштабной войны говорила на русском. После вторжения страны-агрессора Гапчинская захотела полностью перейти на украинский. Правда, Евгения в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" призналась, что была не уверена, сможет ли свободно разговаривать. Однако после одного интервью Дантеса, где тот посоветовал не бояться, а говорить так, как можете, художница перешла на украинский.

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Я общаюсь на украинском. Но, как вот с английского, иногда мне нужно перевести, а потом сказать. Все равно, я хвалю себя. Я очень благодарна Дантесу. Он когда-то сказал, что как можете, так и говорите. Я вообще интервью боялась давать на украинском, потому что боялась что-то не так сказать. После Вовы Дантеса я выдохнула и начала разговаривать, как могу", — прокомментировала художница.

Гапчинская также поделилась, что усовершенствует свои знания с языка. Более того, ей нравится, когда другие помогают, в частности, подсказывают то или иное слово. Затем Евгения записывает у свой справочник и запоминает.

Евгения Гапчинская

"Когда мне что-то неизвестно, то я просто спрашиваю. Очень помню, как меня один журналист спросил, как я сейчас питаюсь, люблю ли сладкое. Я ему ответила, что к сладкому… И я долго не могла найти слово, а он мне подсказал, что "безразлична". Я себе потом дома записываю слова, которые мне подсказывают, они потом хорошо запоминаются", — поделилась художница.

Читайте также: