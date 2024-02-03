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Художница Гапчинская рассекретила, как благодаря Дантесу перешла на украинский язык

Художница Гапчинская рассекретила, как благодаря Дантесу перешла на украинский язык

Евгения Гапчинская, Владимир Дантес

Раньше мастер разговаривала на русском.

Известная художница Евгения Гапчинская рассказала, как шоумен Владимир Дантес помог ей перейти на украинский язык.

К слову, мастер до полномасштабной войны говорила на русском. После вторжения страны-агрессора Гапчинская захотела полностью перейти на украинский. Правда, Евгения в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" призналась, что была не уверена, сможет ли свободно разговаривать. Однако после одного интервью Дантеса, где тот посоветовал не бояться, а говорить так, как можете, художница перешла на украинский.

Владимир Дантес / © instagram.com/vladimirdantes
Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Я общаюсь на украинском. Но, как вот с английского, иногда мне нужно перевести, а потом сказать. Все равно, я хвалю себя. Я очень благодарна Дантесу. Он когда-то сказал, что как можете, так и говорите. Я вообще интервью боялась давать на украинском, потому что боялась что-то не так сказать. После Вовы Дантеса я выдохнула и начала разговаривать, как могу", — прокомментировала художница.

Гапчинская также поделилась, что усовершенствует свои знания с языка. Более того, ей нравится, когда другие помогают, в частности, подсказывают то или иное слово. Затем Евгения записывает у свой справочник и запоминает.

Евгения Гапчинская / ©
Евгения Гапчинская

"Когда мне что-то неизвестно, то я просто спрашиваю. Очень помню, как меня один журналист спросил, как я сейчас питаюсь, люблю ли сладкое. Я ему ответила, что к сладкому… И я долго не могла найти слово, а он мне подсказал, что "безразлична". Я себе потом дома записываю слова, которые мне подсказывают, они потом хорошо запоминаются", — поделилась художница.

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