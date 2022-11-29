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Художница Гапчинская растрогала фото мужа с передовой: "Сказал, до весны не увидимся"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1905
Время на прочтение
1 мин
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Художница Гапчинская растрогала фото мужа с передовой: "Сказал, до весны не увидимся"

Евгения Гапчинская

Художница показала новые кадры мужа-защитника.

Известная украинская художница Евгения Гапчинская показала своего мужа, который ныне на передовой защищает страну от российских оккупантов.

В частности, знаменитость опубликовала новые снимки Дмитрия. На фото муж художницы в военной форме и с оружием изображён среди снега.

"Как он стал воином? Он художник, он энциклопедия по истории искусства... Он невероятный", — подписала снимки художница.

Муж Евгении Гапчинской / © instagram.com/e.gapchinska
Муж Евгении Гапчинской / Фото: instagram.com/e.gapchinska

Евгения также рассказала, что ей сказал муж. В частности, супруги до весны не смогут встретиться.

"Сказал, до весны не увидимся...", — поделилась художница.

Муж Евгении Гапчинской / © instagram.com/e.gapchinska
Муж Евгении Гапчинской / Фото: instagram.com/e.gapchinska

Напомним, муж Евгении воевал на передовой еще с 2014 года, когда на востоке Украины началась война. Когда Россия развязала полномасштабное вторжение, Дмитрий сразу же пошел в военкомат.

Гапчинская ранее рассказывала, что ее муж за время службы сильно изменился. В частности, Дмитрий похудел на 15 кг и потерял шесть зубов. Впрочем, муж художницы не теряет боевой дух и вместе с побратимами идет к победе.

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Дата публикации
Просмотры
1905
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