Художница Гапчинская растрогала видео, как с дочкой встречала похудевшего мужа с передовой

Мужчине художницы Евгении Гапчинской – Дмитрию – удалось приехать домой.

Их встреча была неожиданностью для Евгении. К слову, ее муж служит в рядах ВСУ и защищает страну от российских оккупантов. Так что Дмитрию крайне редко удается увидеть семью.

В своем Instagram Гапчинская опубликовала трогательные кадры, как с дочерью встречала мужа с передовой. В общем, они обнимали и целовали своего защитника.

Дмитрий тем временем порадовал жену с дочерью цветами. Мужчина подарил девушкам букеты хризантем.

Евгения Гапчинская с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/e.gapchinska

"Благодарю Бога за неожиданную радость! Спасибо ВСУ за нашу жизнь!" – отметила Евгения.

Отметим, муж художницы еще с 2014 года защищает Украину от российских захватчиков. В частности, Дмитрий прошел АТО. Когда начались слухи, что Россия готовится к нападению, он решил, что в случае полномасштабной войны пойдет служить. Так и произошло.

Напомним, ранее Евгения рассказала, что Дмитрий очень изменился на войне. В частности, мужчина похудел на 15 кг и потерял шесть зубов. Впрочем, он не падает духом и вместе с другими защитниками Украины идет к победе.

Читайте также: