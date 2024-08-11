Художница Гапчинская впервые показала свой отстроенный дом, который был разрушен и разграблен оккупантами

Известная художница Евгения Гапчинская впервые показала отстроенный дом под Киевом, который пострадал от рук российских оккупантов.

Дом знаменитости расположен в Макаровском районе Киевской области. Населенный пункт в начале полномасштабной войны, а именно в 2022 году, был оккупирован. К сожалению, дом Евгении Гапчинской пострадал от захватчиков. В частности, оккупанты разбили его и разграбили, забрав все ценные вещи, а которые не могли утащить - просто портили.

Сейчас Евгения Гапчинская уже восстановила дом. В программе "Сніданок з 1+1" художница впервые показала, как выглядит сейчас ее дом, где она проводит лето с сыном.

Дом Евгении Гапчинской / Фото: скриншот с видео

Дом Евгении Гапчинской / Фото: скриншот с видео

"Я нанимала бригаду, и там сделали крышу, и стены внутри, и окна. Эти фотографии я вчера делала. Мы уже все лето с малым там", — поделилась знаменитость.

Дом Евгении Гапчинской / Фото: скриншот с видео

Дом Евгении Гапчинской / Фото: скриншот с видео

Дом Евгении Гапчинской / Фото: скриншот с видео

Евгения Гапчинская призналась, что после пережитого долгое время восстанавливалась психологически. Художница работала с разными психологами и только в этом году нашла в себе силы жить дальше.

"Как это не удивительно, сама я восстановиться не могла. Я работала с психологом. Работала долго и тяжело. На Новый год я уже прекратила работать с психологами и нашла в себе силы жить. У меня было три психолога, с которыми я работала", – призналась знаменитость.

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Напомним, ранее Евгения Гапчинская рассказывала, кто из звезд не оставил ее в беде и помог восстановить дом. Художница призналась, кто ей давал средства на ремонт.

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