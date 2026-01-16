Хулио Иглесиас отреагировал на обвинения в сексуальном насилии: "Есть силы сообщить всю правду"

Хулио Иглесиас / © Associated Press

Известный испанский певец Хулио Иглесиас ответил на серьезные обвинения в сексуальном насилии и домогательствах, которые выдвинули против него.

Исполнитель прокомментировал громкий скандал в своем Instagram. Артист признает, что женщины, которые подали против него иск в суд, были его работницами. Однако Хулио Иглесиас отрицает любые обвинения. Артист уверяет, что никогда не издевался и не принуждал женщин к чему-либо.

"С глубоким сожалением я отвечаю на обвинения, выдвинутые двумя людьми, которые ранее работали в моем доме. Я отрицаю, что когда-либо издевался, принуждал или не уважал какую-либо женщину. Эти обвинения абсолютно ложные и вызывают у меня большую грусть", - высказался певец.

Хулио Иглесиас ответил на серьезные обвинения против него

Также Хулио Иглесиас отметил, что будет отстаивать свою честь. Артист заверил, что правда на его стороне, и он это докажет.

"Я никогда не испытывал такой злости, но у меня все еще есть силы сообщить людям всю правду и защитить свое достоинство от такого тяжкого оскорбления. Я не могу забыть многих дорогих мне людей, которые присылали мне послания любви и поддержки; я нашел в них большое утешение", - подытожил певец.

Хулио Иглесиаса обвинили в сексуальном насилии и домогательствах - что известно

Сразу две женщины подали иск в Национальный суд в Мадриде, в котором утверждали, что стали жертвами сексуального насилия и домогательств со стороны Хулио. Они обе работали в доме исполнителя - одна уборщицей, а другая - физиотерапевтом. Инциденты якобы произошли в 2021 году.

Первая женщина утверждала, что подверглась от артиста насильственному проникновению, что причинило ей боль. Кроме того, ее якобы заставили заниматься сексом втроем. Она также утверждает, что после увольнения с работы у нее диагностировали дистимическую депрессию.

Другая женщина заявила, что сначала сотрудничество с Хулио Иглесиасом проходило хорошо. Однако через несколько недель певец якобы начал ее унижать и заставил показать грудь, при этом задавал вопросы интимного характера. Сейчас ведется конфиденциальное уголовное расследование.