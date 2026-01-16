ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
60
Время на прочтение
2 мин

Хулио Иглесиас отреагировал на обвинения в сексуальном насилии: "Есть силы сообщить всю правду"

Исполнитель прокомментировал серьезный скандал, который разгорелся вокруг него.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Хулио Иглесиас

Хулио Иглесиас / © Associated Press

Известный испанский певец Хулио Иглесиас ответил на серьезные обвинения в сексуальном насилии и домогательствах, которые выдвинули против него.

Исполнитель прокомментировал громкий скандал в своем Instagram. Артист признает, что женщины, которые подали против него иск в суд, были его работницами. Однако Хулио Иглесиас отрицает любые обвинения. Артист уверяет, что никогда не издевался и не принуждал женщин к чему-либо.

"С глубоким сожалением я отвечаю на обвинения, выдвинутые двумя людьми, которые ранее работали в моем доме. Я отрицаю, что когда-либо издевался, принуждал или не уважал какую-либо женщину. Эти обвинения абсолютно ложные и вызывают у меня большую грусть", - высказался певец.

Хулио Иглесиас ответил на серьезные обвинения против него

Хулио Иглесиас ответил на серьезные обвинения против него

Также Хулио Иглесиас отметил, что будет отстаивать свою честь. Артист заверил, что правда на его стороне, и он это докажет.

"Я никогда не испытывал такой злости, но у меня все еще есть силы сообщить людям всю правду и защитить свое достоинство от такого тяжкого оскорбления. Я не могу забыть многих дорогих мне людей, которые присылали мне послания любви и поддержки; я нашел в них большое утешение", - подытожил певец.

Хулио Иглесиаса обвинили в сексуальном насилии и домогательствах - что известно

Сразу две женщины подали иск в Национальный суд в Мадриде, в котором утверждали, что стали жертвами сексуального насилия и домогательств со стороны Хулио. Они обе работали в доме исполнителя - одна уборщицей, а другая - физиотерапевтом. Инциденты якобы произошли в 2021 году.

Хулио Иглесиас / © Associated Press

Хулио Иглесиас / © Associated Press

Первая женщина утверждала, что подверглась от артиста насильственному проникновению, что причинило ей боль. Кроме того, ее якобы заставили заниматься сексом втроем. Она также утверждает, что после увольнения с работы у нее диагностировали дистимическую депрессию.

Другая женщина заявила, что сначала сотрудничество с Хулио Иглесиасом проходило хорошо. Однако через несколько недель певец якобы начал ее унижать и заставил показать грудь, при этом задавал вопросы интимного характера. Сейчас ведется конфиденциальное уголовное расследование.

Дата публикации
Количество просмотров
60
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie