Хватала за шею и душила: экс-муж Холли Берри обвинил ее в насилии над их 12-летним сыном

Оливье Мартинес и Холли Берри / © Associated Press

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Бывший муж голливудской актрисы Холли Берри — актер Оливье Мартинес — обвинил ее в насилии над их 12-летним сыном.

Об этом сообщает издание People. По словам Оливье Мартинеса, в конце сентября произошел ужасный инцидент. Когда мальчик был у мамы, она якобы совершила над ним физическое насилие — «схватила за шею и душила». После этого Масео позвонил отцу, и тот забрал его домой.

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«Схватила Масео за шею и начала душить его, крича: „Кто теперь доминирует?! Кто доминирует?“, — утверждает Оливье Мартинес.

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Бывший муж Холли Берри также заявил, что и раньше были случаи насилия над сыном со стороны актрисы — как физическое, так и эмоциональное. Оливье Мартинес обратился в суд с просьбой получить единоличную опеку над ребенком и временное ограничительное предписание.

Холли Берри и Оливье Мартинес / © Associated Press

В конце концов, суд не стал запрещать Холли Берри видеться с сыном. Однако у нее теперь не ровная опека. Она может видеться с сыном два дня в неделю и каждые вторые выходные. Эти ограничения будут действовать до 16 октября — именно тогда состоится судебное заседание по делу.

Сама же Холли Берри уже прокомментировала скандальные обвинения через своих адвокатов. Артистка назвала слова Оливье Мартинеса безосновательными и вводящими в заблуждение. Сама же она настроена сражаться за лучшие интересы сына.

«К счастью, Холли привыкла к такому возмутительному поведению господина Мартинеса, и, хотя она глубоко расстроена, она не позволит этому остановить ее от борьбы за лучшие интересы Масео и обеспечения его любви и поддержки, в которых он нуждается», — говорится в заявлении адвокатов артистки.

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Оливье Мартинес и Холли Берри / © Associated Press

Отметим, Холли Берри и Оливье Мартинес прожили в браке с 2013-го по 2016 год, хотя окончательно финализовали развод только в 2023-м. Пара разорвала отношения из-за «непримиримых разногласий». У бывших супругов есть общий сын — 12-летний Масео. Раньше у них была общая опека над мальчиком, хотя актриса и платила ежемесячно алименты в размере 8 тысяч долларов и процент от любого своего ежегодного дохода, который перевышает 2 миллиона долларов.

Кстати, сама Холли Берри раньше тоже через суд пыталась получить единоличную опеку над Масео. Она заявляла, что бывший муж ведет себя агрессивно, блокирует назначение репетиторов и психологов для ребенка, а также нарушает условия совместной семейной терапии. Однако суд не удовлетворил просьбу артистки.

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