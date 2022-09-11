Хветкевич признался, что был с женихом в отношениях до "Холостячки" и поделился, кто из участников шоу ему нравился

Участник "Холостячки-2" Андрей Хветкевич признался, что был в отношениях со своим партнером еще до романтического проекта.

Так, по словам пловца и фридайвера Андрея Хветкевича, скоро шесть лет, как он со своим возлюбленным, колумбийцем Фелипе, вместе.

В интервью Алине Доротюк Хветкевич признался, почему же тогда решил пойти на "Холостячку". Андрей поделился, что он не гей, а бисексуал. И у него были отношения и с мужчинами и с женщинами.

В начале 2021 года Хветкевич разошелся с Фелипе, потому что мужчина сделал предложение Андрею, но тогда он не был готов к женитьбе:

"Мы разошлись с Филиппе до "Холостячки". Разошлись, потому что Фелипе мне сделал предложение, но я сказал: "Я не готов". Потому что, если мы будем жениться, то я должен буду сделать каминг-аут, я не готов, я не хочу .Все должно быть более публично, мы не сможем это скрывать. Он сказал: "Тогда мы расходимся". Для него это был большой удар. Он сказал: "Я не хочу с тобой быть", — рассказал Хветкевич.

Андрей Хветкевич с бойфрендом / Фото: instagram.com/diveeasy

После разрыва с Фелипе Андрей уехал в Мексику, в город Тулум, поскольку они с любимым жили в Майами, США и Андрей хотел уехать подальше от того места. В Тулуме Хветкевич увидел, что идет набор на "Холостячку" со Златой Огневич, которая ему очень нравилась. Поэтому мужчина решил не упускать случая и попытаться отыскать там свое счастье.

"Я подумал на тот момент, что это очень интересное решение и Злата мне очень нравится как женщина и я решил, ну чего, напишу. И буквально неделю спустя они: "Приезжай". Я шел с намерением построить отношения. Я был очень расстроен, я хотел что-то новое, что-то из Украины. Чтобы моя мама была счастлива и видела обычную семью. Я знаю, что она была расстроена, если я буду с Фелипе", — поделился Хветкевич.

Более того, Андрей признался, что и на проекте было несколько мужчин, которые ему нравились.

"На самом деле мне нравилось двое мужчин. Это Рома Свечкоренко, он действительно очень красивый. И Дима Шевченко. Он очень мужественный, классный такой. Но они оба гетеросексуалы. Никакие ни би, ни геи. Я это знаю на 100%", — сказал Хветкевич. .

Роман Свечкоренко и Дмитрий Шевченко

Наконец Андрей и Фелипе помирились и планируют вскоре сыграть свадьбу. Хветкевич признался, что сказал родным о своем выборе до публичного каминг-аута, и они его поддержали. В частности, мама бизнесмена отметила, что она счастлива, если сын счастлив.

Напомним, что в середине августа участник "Холостячки-2" со Златой Огневич Андрей Хветкевич совершил каминг-аут и признался, что обручился с партнером. Избранником предпринимателя стал колумбиец по имени Фелипе.

Читайте также: