Хвостова впервые назвала причину развода с Шахториным после 9 лет вместе и кто стал инициатором

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин

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Украинская актриса Таисия Хвостова впервые назвала причину развода с мужем, артистом Ярославом Шахториным, после девяти лет вместе.

Пара сообщила о разрыве летом, хотя произошло это весной. Таисия Хвостова в интервью Алине Доротюк говорит, что им с мужем стало сложно вместе. В частности, актриса изменилась, у нее уже не хватало ресурса, чтобы поддерживать отношения на привычном для возлюбленного уровне. Кроме того, у актеров было очень много работы. В конце концов все наложилось друг на друга. Брак для актеров стал выматывающим, на этом фоне возникало немало ссор.

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«Мы прожили девять лет. Если верить в нумерологические штуки, то это полный цикл, а дальше обнуление идет. Как по мне, мы вместе росли, становились сильнее, где-то слабее, помогали друг другу. В данный момент нам стало сложно вместе. Ярику не хватало определенных вещей, которые я на тот момент устала ему давать, потому что у меня уже не было внутреннего ресурса. Я стала немного больше показывать зубы, о каких-то условиях говорить, что со мной так нельзя, начала отстаивать свои нормальные границы. Он говорил, чтобы этого дома не делать. Наверное, мы с этим не справились, у нас началось очень много ссор, много работы и это выматывает», — признается артистка.

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Ярослав Шахторин и Таисия Хвостова

Таисия Хвостова говорит, что в их разводе виноваты они оба. К тому же, свои ошибки актриса понимает и осознает. Она убеждена, что неправильно поступала, когда подстраивалась под мужа.

«В определенной степени всегда виноваты оба. Я вижу и свои ошибки, и его. Признавать свои ошибки для Ярика сложновато. Мне легче было подстроиться. Опять же это не его вина, потому что я это позволила, начала делать, начала подстраивать себя», — делится артистка.

Также Таисия Хвостова назвала, кто стал инициатором развода. По словам актрисы, это решение было общим. Однако первый шаг к разводу сделал именно Ярослав Шахторин. Знаменитость могла бы остановить мужа, но не стала этого делать.

Ярослав Шахторин и Таисия Хвостова

«Можно сказать, что это было общее решение. Шаг сделал Ярик, чтобы подать на развод — вот импульсивно. Я могла это остановить… Поэтому, по-моему, это было общее решение, но, конечно, сложное. Девять лет, столько моментов, столько прожито. Трудное решение, но Ярик очень быстро это сделал», — добавила артистка.

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Напомним, недавно ведущий Александр Попов впервые назвал причину развода с женой. Знаменитость объяснил, что именно негативно повлияло на его брак.

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