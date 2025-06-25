Хью Джекман официально развелся с женой, которая его бросила из-за измен

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс / © Associated Press

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Австралийский актер Хью Джекман официально развелся с женой, продюсером и актрисой Деборрой-Ли Фернесс.

Хотя пара и объявила о прекращении отношений в сентябре 2023 года, однако расторгать брак они не торопились. Впрочем, в мае знаменитости все же начали бракоразводный процесс. И вот изданию People стало известно, что Джекман и Фернесс официально расторгли брак. Решение о разводе было подано Верховным судом еще 12 июня, а обнародовано уже 23-го.

Известно, что бывшим супругам удалось избежать скандалов. Также они уже поделили совместное имущество, которым обзавелись за почти 30 лет брака.

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Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс / © Associated Press

Отметим, в сентябре 2023 года Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс объявили о разрыве. Они говорили, что после карантина, который был связан с коронавирусом, поняли, что больше друзья, чем супруги. Однако впоследствии начали сплетничать, что брак распался вовсе не из-за этого. Поговаривали, что Джекман закрутил роман с актрисой Саттон Фостер, а жена об этом узнала и не простила измены. Только в мае этого года Деборра-Ли Фернесс назвала истинную причину их развода.

Напомним, сейчас в Сети подозревают, что канадский певец Джастин Бибер и американская модель Хейли развелись. Недавно избранница исполнителя красноречивым жестом намекнула, что эти сплетни правдивы.