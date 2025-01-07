Хью Джекман подтвердил роман с известной актрисой, с которой изменял жене

Австралийский актер, звезда ленты "Люди Икс" Хью Джекман подтвердил роман с американской актрисой Саттон Фостер.

Можно утвердительно говорить об отношениях парочки после того, как их застали на романтическом свидании. Влюбленные вместе провели время за ужином. 56-летний Хью Джекман надел светлые джинсы, серую футболку и темную куртку. Тем временем 49-летняя Саттон для свидания выбрала оливковое платье и коричневый тренч.

Хью Джекман и Саттон Фостер / Фото: Associated Press

Парочка не сдерживала своих чувств. Влюбленные мило прогуливались, при этом держась за руки. Актеры улыбались друг другу, о чем-то разговаривали и весело проводили время. Папарацци издания People успели сделать фото Джекман и Саттон.

Хью Джекман и Саттон Фостер / Фото: Associated Press

Отметим, осенью 2023-го Хью Джекман развелся с женой Деборой-Ли Фернесс, с которой прожил в браке 27 лет. Оказалось, что это произошло из-за Саттон Фостер. Сразу после новостей о разводе Джекмана инсайдеры раскрыли, что актер закрутил роман с коллегой на съемочной площадке еще когда состоял в браке. Дебора-Ли Фернесс об этом узнала и подала на развод. Впоследствии и Фостер объявила о разрыве с мужем.

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