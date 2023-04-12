Хью Джекман показал редкое фото с 67-летней женой и поздравил ее с годовщиной свадьбы

Известный австралийский актер, звезда фильма "Люди Икс" Хью Джекман рассказал о празднике в его семье.

11 апреля актер и его супруга Дебора Ли Фернесс отпраздновали годовщину бракосочетания. Пара вместе уже 27 лет, в народе эту дату называют свадьбой "красного дерева".

О важной в их жизни годовщине Джекман рассказал на странице в Instagram. Артист разместил кадр, на котором изображен с возлюбленной на фоне вечернего города. Супруги нежно обнимаются и улыбаются:

Хью Джекман с женой / Фото: instagram.com/thehughjackman

"Я люблю тебя, Деб. Сегодня 27 годовщина нашей свадьбы. 27 лет! Я так сильно тебя люблю. Вместе мы создали прекрасную семью. И жизнь. Твой смех, твой дух, щедрость, юмор, дерзость, смелость и верность это невероятный подарок для меня. Я люблю тебя всем сердцем", — написал под фотографией актер.

Дебора Ли Фернесс и Хью Джекман поженились в 1996 году / Фото: instagram.com/thehughjackman

Отметим, что Хью Джекман и актриса Дебора Ли Фернесс поженились в 1996 году. Дебора старше мужа на 13 лет. У пары есть двое усыновленных детей – 23-летний сын Оскар Максимилиан и 18-летняя дочь Ава Эллиот. Влюбленные пытались завести биологических детей, но Дебора перенесла два выкидыша, после чего они с Хью решили усыновить детей.

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