Хью Джекман показал трогательный подарок ко дню рождения от 7-летнего мальчика из Одессы

Звезда фильмов "Люди Икс" Хью Джекман показал, какой подарок ко дню рождения получил от мальчика Кости из Одессы.

В своем Instagram голливудский актер поделился фотографией, на которой 7-летний украинец позировал с рисунком с изображением Росомахи и подписью "С днем рождения, Хью!".

Джекман признался, что был очень тронут таким приветствием и напомнил историю Кости и его семьи своим поклонникам.

7-летний одессит подарил открытку Хью Джекману / Фото: instagram.com/thehughjackman

"В апреле этого года мой друг Костя убегал из Украины вместе с UNICEF. Он в безопасности, здоров и имеет перспективное будущее. Он сделал мне эту потрясающую открытку на день рождения", — рассказал актер.

Напомним, что Костя познакомился с Хью Джекманом еще в апреле. У мальчика была возможность пообщаться с актером по видеосвязи и показать свои рисунки.

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