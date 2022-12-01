Хью Джекман показал жену и поздравил ее с 67-летием

Звезда фильма "Люди Икс", голливудский актер Хью Джекман поделился редким фото со своей женой Деборой Ли Фернесс.

На странице в Instagram звезда разместил милое селфи с любимой и поздравил ее с днем рождения, которое она отпраздновала 30 ноября. Джекман поблагодарил супругу за тепло и любовь, которые она дарит ей каждый день, а также признался ей в любви.

"Поздравляю с днем рождения мою необычайную жену. Уже в 28-й раз я праздную этот день с тобой. Ты научила меня многим вещам, в частности, как праздновать. Праздновать жизнь, семью, дружбу и любовь. Твой свет и радость зажигает все вокруг тебя! Я греюсь в этом сиянии каждый день. Я люблю тебя", — написал Джекман.

Гью Джекман с женой / Фото: instagram.com/thehughjackman

Хью Джекман и Дебора Ли Фернесс поженились в 1996 году. Вот уже 26 лет пара живет в счастливом браке. И даже разница в возрасте, Дебора старше мужа на 13 лет, не мешает влюбленным понимать друг друга и быть на одной волне.

У пары есть двое приемных детей – сын Оскар Максимилиан, родившийся в 2000 году, и дочь Ава Элиот, которая появилась на свет в 2005 году.

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