Хью Джекман после развода закрутил роман с замужней актрисой: фото

Инсайдер рассказал, что роман Джекмана и Саттон Фостер в кино-тусовке ни для кого не секрет.

Австралийский актер, звезда фильма "Люди Икс" Хью Джекман после развода с Деборой-Ли Фернесс закрутил новый роман.

Говорят, что Джекман по уши влюбился в свою коллегу по мюзиклу "Музыкант", актрису Саттон Фостер. Кстати, она известна зрителям по ролям в картинах "Инстинкт", "Это утро в Нью-Йорке", "Элементарно".

С Фостер актер познакомился на Бродвее, где они вместе играли с 2021 до 2023 года. Как пишет издание In Touch Weekly, Фостер, которая младше Джекмана на семь лет, замужем. Впрочем, для влюбленного актера это не стало помехой:

Хью Джекман и Саттон Фостер во время игры на Бродвее / Фото: Associated Press

"Он был без ума от Саттон с того момента, как встретил ее. Он ходил за ней повсюду, как щенок!" – рассказал инсайдер.

Хью Джекман и Саттон Фостер / Фото: Associated Press

Сам Хью Джекман информацию об отношениях с Саттон Фостер пока ни подтвердил, ни опроверг. Впрочем, источник добавил, что на Бродвее, где Джекман и Фостер вместе играли, их отношения ни для кого не являются секретом.

Хью Джекман и Саттон Фостер / Фото: Associated Press

Напомним, что в середине сентября Хью Джекман шокировал, что после 27 лет брака он разводится со своей супругой Деборой-Ли Фернес. Джекман и Фернесс имеют двух приемных детей – 23-летнего Оскара и 18-летнюю Аву. Теперь экс-супругам предстоит поделить совместно нажитое имущество, стоимость которого составляет 290 млн долларов.

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