Хью Джекман разводится с женой: как бывшие будут делить имущество, стоимость которого 290 млн долларов

Известного австралийского актера, звезду ленты "Люди Икс" Хью Джекмана и его бывшую жену Дебору-Ли Фернесс ждет раздел совместного имущества.

Западные СМИ узнали, кому что достанется после развода. В частности, Джекман вместе с бывшей делит совместное имущество, стоимость которого оценивается в 290 миллионов долларов.

Но, похоже, бывшие влюбленные не собираются делать скандалы и выяснять, кому что достанется. Джекман и Фернесс хотят разделить все имущество поровну. Они считают, что за 27 лет нажили немало состояния, которое будет очень сложно делить. Так что бывшие выбрали самый легкий вариант раздела.

Хью Джекман с бывшей женой / Фото: Associated Press

"Их жизнь была настолько переплетена, поэтому это чрезвычайно сложный и изнурительный процесс — разделить все и выяснить, кто что получит с точки зрения активов и финансов", — рассказал инсайдер изданию US Weekly.

Отметим, у бывших супругов есть немало совместной недвижимости. В их собственности квартира и пентхаус в Нью-Йорке, а также квартира в Мельбурне и дом в Хэмптонсе.

Хью Джекман с бывшей женой / Фото: Associated Press

Что касается детей, то они уже совершеннолетние. В частности, приемному сыну экс-супругов Оскару 23 года, а дочери Аве – 18.

Напомним, недавно Хью Джекман ошеломил новостью, что разводится с женой после 27 лет брака. Бывшие заявили, что после разрыва останутся в отличных отношениях и не будут держать обид друг на друга.

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