Хью Джекман с 67-летней женой устроили зажигательные танцы вокруг елки

Звезда фильма "Люди Икс", голливудский актер Хью Джекман вместе с женой Деборой Ли Фернесс уже готовы встречать Рождество 25 декабря.

О чем Джекман рассказал на своей странице в Instagram. Актер запостил забавное видео, где вместе с любимой танцует на фоне огромной елки, украшенной всяческими игрушками. Интересно, что рядом с елкой установлена картонная фигура коллеги Джекмана, голливудского актера Райана Рейнольдса в новогоднем костюме.

"Деб и я танцуем на праздники! Спасибо Мишей и Педро за шаги и терпение", — подписал ролик Хью, вероятно, выражая благодарноссть хореографам, которые поставили ему с женой танец.

Напомним, что в начале декабря жена Хью Джекмана Дебора Ли Фернесс отметила день рождения. Избраннице актера исполнилось 67 лет. По этому случаю звезда фильма "Люди Икс" нежно поздравил любимую и поблагодарил за ее любовь и поддержку.

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