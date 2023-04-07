Хью Джекман сообщил о результатах обследования на рак кожи и показал свое лицо после биопсии

С 2013 года звезда боролся с болезнью.

Американский актер Хью Джекман прошел очередное обследование, что избежать рецидива онкологического заболевания.

На своей странице в Instagram звезда "Людей Икс" рассказал своим поклонникам, что сделал биопсию на носу, ведь врачи подозревали у него базальноклеточную карциному.

После комплекса исследований Джекман с радостью сообщил, что его анализы показали отрицательный результат. Он записал видеообращение, где показался с пластырем на носу.

"Мои биопсии дали отрицательный результат! Спасибо за всю любовь. Я чувствую это!", — сказал актер.

Также Джекман попросил своих поклонников заботиться о своем здоровье и делать все возможное, чтобы предупредить заболевание.

"Пожалуйста, не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом с высоким уровнем SPF. Как бы вы ни хотели загар, оно того не стоит", — сказал актер.

Напомним, что с 2013 года у Хью Джекмана диагностировали злокачественную карциному. С тех пор актер активно лечился и перенес шесть операций по удалению опухолей.

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