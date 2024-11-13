Хью Джекман в браке изменял жене с известной актрисой: в Сети появились доказательства

Якобы именно предательство актера стало причиной развода пары после 27 лет брака.

Австралийский актер, звезда ленты "Люди Икс" Хью Джекман изменял жене Деборе-Ли Фернесс с актрисой Саттон Фостер.

По крайней мере, именно так утверждает инсайдер изданию Us Weekly. Первой об измене актера заговорила блогерша Таша Ластинг. Кстати, тогда заявление Ластинг прокомментировала подруга Фернесс, которая отметила, что она права.

Источник издания также подтверждает слова блогерши. Сообщается, что романтические отношения Джекмана и Фостер завязались, когда они вместе играли в мюзикле "Музыкант" и оба состояли в браке.

Хью Джекман и Саттон Фостер / Фото: Associated Press

"Многие люди на Бродвее знали и молчали, потому что они оба такие добрые и замечательные люди. Каждый уважал частную жизнь. Сейчас они действительно счастливы", — отмечает инсайдер.

Также источник говорит, Фернесс узнала о романе мужа на стороне последней. Однако она надеялась спасти брак. Когда же Дебора-Ли поняла, что муж не уходит от любовницы, они приняли решение развестись.

"Это, пожалуй, была самая страшная тайна Бродвея, и Деборра-ли узнала последней", — добавил инсайдер.

Хью Джекман с бывшей женой / Фото: Associated Press

К слову, Хью Джекман развелся с супругой осенью 2023 года. Тем временем Саттон Фостер тоже объявила о разрыве с мужем, но уже в октябре этого года.

Напомним, недавно украинская певица Мишель Андраде объявила о разрыве с состоятельным избранником. В Сети подозревают, что это произошло из-за артистки Веры Брежнева, с которой мужчина якобы закрутил роман.

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