Иэн Маккеллен стал жертвой российских пранкеров – предлагали возглавить гей-парад имени Бандеры

Актер Иэн Маккеллен пожаловался на неудачный розыгрыш от российских "комиков", устроивших ему фейковый разговор с Владимиром Зеленским.

Сэр Иэн Маккеллен известен не только своими впечатляющими ролями в кино, но и активной поддержкой мирового ЛГБТ-сообщества. Именно на эту тему решили пошутить одиозные пранкеры из РФ.

На страницах российских пранкеров Вована и Лексуса появилось видео разговора Маккеллена с якобы президентом Украины. В ходе разговора актеру предлагали возглавить гей-парад имени Степана Бандеры в Киеве, а также вынудить мэра столицы Виталия Кличко признаться в нетрадиционной ориентации.

Кроме того, россияне от имени Владимира Зеленского потребовали от Маккеллена внести денежный вклад для помощи Украине.

После скандального розыгрыша Маккеллен высказался по этому поводу в своем Twitter. Обиженный актер рассказал, что был очень удивлен, когда получил приглашение на разговор с Зеленским несколько недель назад. Прежде чем согласиться, по словам актера, он проконсультировался со своими знакомыми в Украине.

I'm not a politician, so I was surprised some weeks ago to receive a message that appeared to come from the Ukrainian Embassy in London, inviting me to participate in “a private discussion with President Zelensky.” Click image for more: pic.twitter.com/Swq1EITodb — Ian McKellen (@IanMcKellen) August 24, 2022

"В назначенное время я оказался в чате, вероятно, с президентом Украины. Вскоре выяснилось, что это был не Зеленский и не украинский чиновник, а один из россиян, называющих себя юмористами. Как я понял, они популярны в России, что удивительно, ведь их шутки не смешны", — написал в своем обращении актер.

Сначала Маккеллен не заметил ничего подозрительного, однако сомнения возникли после того, как россияне стали спрашивать о помощи украинцам.

"Я был откровенно сбит с толку тем, что они, похоже, думали, что я могу оказать существенную помощь Украине. Когда я понял, что это лишь грязный трюк, я отказался от дальнейшего разговора", — рассказал звезда кино.

Иэн Маккеллен / Фото: Getty Images

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда российские пропагандисты прибегают к таким неудачным шуткам в сторону поддерживающих Украину знаменитостей. Жертвой комиков также стал режиссер Дэвид Линч.

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