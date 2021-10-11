Игорь Кондратюк назвал Ани Лорак "яркой иллюстрацией" артистки "без мозгов"

Продюсера возмутила позиция исполнительницы.

Продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк эмоционально отреагировал на недавнее интервью певицы Ани Лорак программе "ЖВЛ".

В нем артистка заявила, что чувствует себя "птицей", которой стало мало места в Украине, что она "дерево мира" и поет там, где ее хотят услышать. Кроме того Лорак сказала, что не понимает, почему ее в сложный период не поддержали украинские политики, которые активно ранее посещали ее концерты.

На все это Кондратюк имеет свое мнение, которое озвучил на странице в Facebook:

"Каролина — яркая иллюстрация талантливой, яркой, магнетической даже девушки-артистки, у которой, простите, мало мозгов. Это иначе не называется. Она даже не поняла — почему "ее не поддержали украинские политики"... Сколько их, равнодушных к войне и убийствам граждан с украинскими паспортами, таких, кому #какяразніца, #музикавнєпалітікі #атстаньтєатартістав #нємєшайтємнєслушатькавохачу. Печалька ... А еще потому "печалька", что воюющае с агрессором государство Украина должно было бы назвать коллаборационистов из РФ коллаборационистами, и урезать их гражданские права", — заявил Кондратюк.

Отметим, ранее Игоря Кондратюка возмутили концерты Ани Лорак в Одессе. Он создал ироничный "плейлист" с названием песен, которые якобы могла исполнить артистка.

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