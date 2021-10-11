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Игорь Кондратюк назвал Ани Лорак "яркой иллюстрацией" артистки "без мозгов"

Игорь Кондратюк назвал Ани Лорак "яркой иллюстрацией" артистки "без мозгов"

Игорь Кондратюк назвал Ани Лорак "яркой иллюстрацией" артистки "без мозгов"

instagram.com/kondratiuk_official

Продюсера возмутила позиция исполнительницы.

Продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк эмоционально отреагировал на недавнее интервью певицы Ани Лорак программе "ЖВЛ".

В нем артистка заявила, что чувствует себя "птицей", которой стало мало места в Украине, что она "дерево мира" и поет там, где ее хотят услышать. Кроме того Лорак сказала, что не понимает, почему ее в сложный период не поддержали украинские политики, которые активно ранее посещали ее концерты.

На все это Кондратюк имеет свое мнение, которое озвучил на странице в Facebook:

"Каролина — яркая иллюстрация талантливой, яркой, магнетической даже девушки-артистки, у которой, простите, мало мозгов. Это иначе не называется. Она даже не поняла — почему "ее не поддержали украинские политики"... Сколько их, равнодушных к войне и убийствам граждан с украинскими паспортами, таких, кому #какяразніца, #музикавнєпалітікі #атстаньтєатартістав #нємєшайтємнєслушатькавохачу. Печалька ... А еще потому "печалька", что воюющае с агрессором государство Украина должно было бы назвать коллаборационистов из РФ коллаборационистами, и урезать их гражданские права", — заявил Кондратюк.

Отметим, ранее Игоря Кондратюка возмутили концерты Ани Лорак в Одессе. Он создал ироничный "плейлист" с названием песен, которые якобы могла исполнить артистка.

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