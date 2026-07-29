Игорь Кондратюк не удержался от шутки в ответ на новый имидж ведущего «Караоке на Майдане» ХАСа

ХАС и Игорь Кондратюк / © instagram.com/tet_tv

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Новый ведущий шоу «Караоке на Майдане» ХАС, настоящее имя которого Назар Хассан, вступил в остроумную словесную перепалку с продюсером Игорем Кондратюком, которая несказанно развеселила команду проекта.

Курьезный эпизод произошел во время съемок нового выпуска. Артист решил освежить образ и обратился к профессиональному колористу. Результат он с удовольствием продемонстрировал перед камерой. «И я немного изменился», — с улыбкой сказал ХАС. Впрочем, вместо комплиментов услышал шутку от Игоря Кондратюка, которая попала в блог колориста. Продюсер не удержался от смешка, обратив внимание на новый цвет волос ведущего.

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«Вообще-то я думал, что ты должен был стать блондином. По-моему, у твоего мастера было очень мало краски. Или твоя мама была рядом и говорила: „Я вас покрашу!“ Иван, привет. А ты мог бы сделать его белее?» — пошутил Кондратюк.

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Ведущий ХАС и колорист Иван Морозов / © скриншот с видео

Впрочем, колорист Иван Морозов не оставил этот выпад без ответа. Мастер мгновенно отреагировал и остроумно подколол самого продюсера, намекнув на его седину. После этого на площадке разразился хохот, а ХАС продолжил рассказывать о своих экспериментах с внешностью. Певец признался, что ещё в юности неоднократно менял цвет волос, однако в этот раз впервые доверился профессионалу.

«Мог бы, но очень хотел повторить цвет ваших волос», — ответил Морозов Кондратюку.

Ведущий ХАС и колорист Иван Морозов / © скриншот с видео

«Честно говоря, когда я был подростком, то был и фиолетовым, и розовым… Но тогда это было непрофессионально. А это был первый раз в моей жизни, когда я стал чуть белее в профессиональном плане. Это же уже можно считать, что я отбелился?» — поинтересовался ХАС.

Ведущий ХАС и колорист Иван Морозов / © скриншот с видео

На это колорист заверил, что певец уже почти достиг желаемого результата. По словам мастера, волосы ведущего осветлены примерно на 70%, так что до статуса блондина осталось совсем немного.

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Напомним, недавно в «Караоке на Майдане» состоялся громкий реванш с Игорем Кондратюком.

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