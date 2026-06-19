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Игорь Кондратюк неожиданно снова стал ведущим "Караоке на Майдане": "Принимаю вызов"
Игорь Кондартюк заключил пари с новым ведущим шоу рэпером ХАС.
В это воскресенье в 11:00 на телеканале ТЕТ выйдет специальный выпуск «Караоке на Майдане», посвященный Дню отца.
Главной неожиданностью программы станет появление Игоря Кондратюка — человека, которого миллионы украинцев называют настоящим отцом легендарного шоу. И сразу же возникает главный вопрос: неужели создатель проекта возвращается, чтобы снова взять сцену под контроль?
Так что рассказываем в чем дело: ведущий проекта ХАС предложил Игорю Кондратюку пари, которое превратило съемку в интересный батл. Для этого каждый из них лично отобрал по два участника, а победу должен одержать тот, чьи фавориты покажут лучший результат на сцене «Караоке на Майдане».
Игорь Кондратюк долго не сомневался и сразу принял вызов, заявив: «Сегодня я принимаю вызов. И я тебе докажу, как нужно работать на вот этом пятачке, который называется „Караоке на Майдане“».
Именно из-за противостояния «старой» и «новой» школы Игорь Кондратюк на этот раз присоединился к программе. Ставки более чем серьезные. Если победит ХАС, продюсеру придется впервые зачитать рэп прямо на сцене шоу. Если же триумфотором станет Игорь Кондратюк — уже исполнитель будет вынужден провести один из летних выпусков в легендарной шубе шоумена.
Удастся ли Игорю Кондратюку доказать, что он до сих пор чувствует себя на сцене как дома, кто выиграет этот звездный батл и кому придется выполнять условия пари — смотрите в это воскресенье в 11:00 на телеканале ТЕТ.