Игорь Кондратюк неожиданно высказался о переехавшем в США Владе Яме: "Его есть за что уважать"

Украинский продюсер Игорь Кондратюк заговорил о хореографе Владе Яме, который во время войны уехал с семьей в Соединенные Штаты.

В Сети поклонники сильно критикуют танцора за побег и даже обвиняют в том, что он насмехается над украинцами. Кондратюк же негативно высказываться в сторону коллеги, с которым был членом известного талант-шоу, не спешит.

Как признался шоумен, он уважает Яму, но не считает, что его появление может принести много пользы на фронте.

"Мы очень давно не виделись. Я его уважаю, потому что его есть за что уважать. Это его решение и пусть он объясняет. По-моему, несколько тысяч мужчин поступили так же, как и он. Это, безусловно, не делает их героями. Но пусть он сам за себя отвечает. Я не исключаю, что из него в армии пользы, как из козла молока. Это цинично звучит по отношению к тем, кого мобилизовали., какой боец Влад Яма, мы можем ему сказать: "Позор. Больше не приезжай", но это неправильно. Пусть он сам расскажет свою легенду", — сказал Кондратюк в STAND UP BATTLE.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Напомним, ранее известный блоггер заявил, что Влад Яма оставил огромные долги в Украине, как ни выплачивал еще до войны.

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