Игорь Кондратюк неожиданно заговорил, что Козловский больше не служит в рядах ВСУ

Украинский продюсер Игорь Кондратюк предположил, что его экс-подопечный Виталий Козловский, которого мобилизовали в июне прошлого года, больше не служит в рядах ВСУ.

Кондратюк отметил, что у него есть основания, чтобы так считать. Дело в том, что согласно решению суда определенный процент с зарплаты певца переводится в пользу продюсера. Когда Козловский начал служить в Нацгвардии, Кондратюк стал получать выплаты.

Виталий Козловский, Игорь Кондратюк

"Согласно решению суда бухгалтерия отчисляет в мою пользу всего 20 процентов от его официальной зарплаты. В 2023 году выплаты по судам начались и продолжались в течение трех месяцев, последний раз – в октябре. Все. С тех пор денег не было", — прокомментировал Кондратюк в интервью ю Oboz.ua.

Продюсер убежден, что его экс-подопечный уже не служит в рядах ВСУ, ведь он перестал получать выплаты. По словам Кондратюка, если бы Козловский служил, то получал бы официальную зарплату, процент с которой переводился бы в его пользу.

Игорь Кондратюк и Виталий Козловский

"Мне просто интересно: где сейчас Виталий Козловский? Судя по тому, что не приходит никаких выплат, вероятнее всего, Виталий Витальевич Козловский сейчас нигде: у него нет официальной зарплаты. Он же не может не получать зарплату, находясь в ВСУ? Кто из бухгалтерии военной части захочет иметь проблемы с законом? Никто. Итак, делаем вывод, рядовой Козловский исчез", — добавил Кондратюк.

Напомним, Виталий Козловский в октябре прошлого года заявил, что больше не служит в Нацгвардии. Певец делился, что его перевили, однако не стал вдаваться в подробности, ведь это, мол, военная тайна. Единственное, что сообщил исполнитель, что его служба проходит в Киеве. Недавно артист выходил на связь. Он делился, как проходит его служба и как он объединяет ее с творчеством.

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