Игорь Кондратюк о своем последнем Новом году в России: "У нас был большой спор по поводу Майдана"

Звезда в последний раз там был в 2014 году.
Продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк рассказал историю о том, как последний раз праздновал Новый год в России.
Шоумен поделился, что раньше в его семье была такая традиция: они ездили в Россию праздновать Новый год у ведущего российского шоу "Что? Где? Когда?" Андрея Козлова.
Впрочем, когда они в последний раз поехали к ведущему, чтобы встретить 2014 год, они поссорились из-за событий во время "Евромайдана" и Революции Достоинства в Украине.
"Имели ночью первого числа очень большую оживленную дискуссию, спор, крик, можно сказать, по поводу Майдана. Они не понимали", — прокомментировал Игорь в интервью "Радио Свобода".
К слову, Кондратюк подчеркнул, что не ездит больше в Россию. Кроме того, ведущий добавил, что он "агрессорофоб".
"Для меня эта история, которая называется "Российская Федерация", умерла. Потому что я не знаю, как могу показывать свой паспорт на государственной границе страны-агрессора", – добавил продюсер.
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