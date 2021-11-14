Игорь Кондратюк о своем последнем Новом году в России: "У нас был большой спор по поводу Майдана"

Игорь Кондратюк о своем последнем Новом году в России: "У нас был большой спор по поводу Майдана"

Звезда в последний раз там был в 2014 году.

Продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк рассказал историю о том, как последний раз праздновал Новый год в России.

Шоумен поделился, что раньше в его семье была такая традиция: они ездили в Россию праздновать Новый год у ведущего российского шоу "Что? Где? Когда?" Андрея Козлова.

Впрочем, когда они в последний раз поехали к ведущему, чтобы встретить 2014 год, они поссорились из-за событий во время "Евромайдана" и Революции Достоинства в Украине.

Игорь Кондратюк / скриншот с видео

"Имели ночью первого числа очень большую оживленную дискуссию, спор, крик, можно сказать, по поводу Майдана. Они не понимали", — прокомментировал Игорь в интервью "Радио Свобода".

К слову, Кондратюк подчеркнул, что не ездит больше в Россию. Кроме того, ведущий добавил, что он "агрессорофоб".

"Для меня эта история, которая называется "Российская Федерация", умерла. Потому что я не знаю, как могу показывать свой паспорт на государственной границе страны-агрессора", – добавил продюсер.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку