Игорь Кондратюк об отмененном концерте Лободы в Киеве: "Пусть радуются, что не сожгли Osocor"

Продюсер Игорь Кондратюк резко высказался о разгоревшемся скандале вокруг концерта певицы Светланы Лободы в Киеве, который, по итогу, отменили.

Как отметил Кондратюк, отмена концерта – наименьшее зло, которое могло произойти на фоне всей этой ситуации. Продюсер подчеркнул, что разъяренные украинцы могли просто сжечь концертную площадку Osocor Residence, где должно было состояться мероприятие:

"Это так же бестолково, как те бестолковые люди, которые привезли Басту в 2021 году в Киев. Это минимальная реакция. Пусть радуются, что не сожгли Osocor в первую же ночь после появления объявления. И это не есть никакое не экстремистское заявление. Я открыл рот, когда увидел, что такое возможно! В Osocor должен быть второй день рождения этого комплекса, день, когда они отменили концерт Лободы", — сказал Кондратюк в комментарии "Телеграфу".

Светлана Лобода анонсировала концерт в Киеве / Фото: facebook.com/osocor.residence

Продюсер подчеркнул, что мы не должны поддерживать тех людей, которые поддерживали страну-оккупантку россию с 2014 года. Лобода же не только жила, но и выступала в рф после 2014 года. Кондратюк отметил, что сознательные украинцы на этот концерт не пришли бы:

"Люди, которые сейчас в окопах не первый месяц, ходили по колено в воде, мерзли зимой, когда они увидят, что Света Лобода будет трясти своей задницей где-то под Киевом для понятно какой публики... Туда же не пойдут ветераны, нормально настроенные граждане, туда пойдут те, кому реально все по барабану, включая то, какая власть будет в их государстве. Эти люди (защитники. – ред.) этого не поймут", – отметил Кондратюк.

Также продюсер посоветовал Минкульту создать некие "рекомендательные письма", в которых будет указываться, кого не стоит приглашать на концерты и выступления каких артистов не рекомендуется устраивать.

Отметим, что после громкого скандала концерт Светланы Лободы в Киеве отменили. А тем временем рэпер YARMAK, воюющий на фронте, объявил собственный благотворительный сбор в помощь больнице "Охматдет". Как известно, организаторы концерта Лободы планировали благотворительное мероприятие, чтобы собрать средства на "Охматдет".

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