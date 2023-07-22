Игорь Кондратюк объяснил, почему никогда не простит многомиллионный долг Виталию Козловскому

Украинский продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал, почему никогда не простит своего эксподопечного, певца Виталия Козловского.

Конфликт между ними длится уже 10 лет. Как рассказал Кондратюк, за это время был не один суд, и все их Козловский проиграл. Теперь он должен экс-продюсеру немалую сумму денег.

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк

Также Кондратюк объяснил, почему спустя столько лет, даже несмотря на войну и то, что сейчас Козловский пошел служить, он его не простит:

"Если моя жизнь закончится, я его прощу. Думаю, что он должен как мужчина заплатить то, что он должен. Вся история. Со мной было бы то же самое. Я отношусь к людям так, как хочу, чтобы они относились ко мне. Видит бог, некоторые из тех, кто побеждал в "Шансе" сейчас мне должен больше, чем должен Козловский. Но он единственный, у кого не хватило мозгов сделать это по-человечески. Потому он и виноват. Я не собираюсь аннулировать бывшие суды. Это не о милосердии. Это другая история, она продолжалась во времени. Он сознательно нарушал закон. Он за это был наказан судами", - прокомментировал Кондратюк в программе "Слава+".

Игорь Кондратюк и Виталий Козловский

Напомним, ранее Виталий Козловский рассказывал, сколько денег должно своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку. По словам артиста, речь идет о миллионах.

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