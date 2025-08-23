Игорь Кондратюк объяснил, почему Табаков после "Шанса" не стал популярным и в чем феномен Козловского

Игорь Кондратюк, Павел Табаков и Виталий Козловский

Украинский продюсер Игорь Кондратюк объяснил, почему певец Павел Табаков после музыкального проекта "Шанс" не стал популярным и в чем феномен другого участника Виталия Козловского.

Павел Табаков победил в пятом сезоне шоу. Безумно популярным артист не стал, хоть Игорь Кондратюк и называет его самым талантливым среди других участников. Продюсер на YouTube-канале "Балючі теми" говорит, что Павел Табаков создает "мягкую интеллигентную песню". По словам Кондратюка, исполнитель не гонится за трендами, а создает композиции, которые можно петь навеки.

"Павел Табаков - нишевый певец. Ниша называется "мягкая интеллигентная песня", с которой труднее пробиться на сцену, но это надолго, навеки. То есть он свой репертуар может петь бесконечно, ему не надо гоняться за хайпом, за трендами", - говорит продюсер.

Хотя Павла Табакова называют самым талантливым, однако именно победитель первого сезона "Шанса" Виталий Козловский стал самым популярным. Игорь Кондратюк говорит, что сработала формула - правильное время и место. Кроме того, по его словам, у победителей первых сезонов всегда больше шансов стать популярными. Также Кондратюк добавил, что на тот момент ниша в шоу-бизнесе пустовала и не было на сцене молодых ярких поп-певцов.

"Популярность первого победителя всегда лучше, чем популярность всех остальных. Мы вышли в эфир в правильное время, в правильном месте, в правильной стране. Вот и успех популярности. Козловский - победитель первого праймового талант-шоу в Украине. Выстрелил. Когда певец популярен, ты не можешь сказать, почему он популярен точно. Я думаю, что там эффект первого сезона сработал на 100%. И тогда не было новых молодых ярких певцов", - добавил продюсер.

