Игорь Кондратюк объяснил, почему Табаков после "Шанса" не стал популярным и в чем феномен Козловского
Продюсер называет Павла Табакова самым талантливым победителем "Шанса", однако именно Виталий Козловский стал самым популярным среди других участников.
Украинский продюсер Игорь Кондратюк объяснил, почему певец Павел Табаков после музыкального проекта "Шанс" не стал популярным и в чем феномен другого участника Виталия Козловского.
Павел Табаков победил в пятом сезоне шоу. Безумно популярным артист не стал, хоть Игорь Кондратюк и называет его самым талантливым среди других участников. Продюсер на YouTube-канале "Балючі теми" говорит, что Павел Табаков создает "мягкую интеллигентную песню". По словам Кондратюка, исполнитель не гонится за трендами, а создает композиции, которые можно петь навеки.
"Павел Табаков - нишевый певец. Ниша называется "мягкая интеллигентная песня", с которой труднее пробиться на сцену, но это надолго, навеки. То есть он свой репертуар может петь бесконечно, ему не надо гоняться за хайпом, за трендами", - говорит продюсер.
Хотя Павла Табакова называют самым талантливым, однако именно победитель первого сезона "Шанса" Виталий Козловский стал самым популярным. Игорь Кондратюк говорит, что сработала формула - правильное время и место. Кроме того, по его словам, у победителей первых сезонов всегда больше шансов стать популярными. Также Кондратюк добавил, что на тот момент ниша в шоу-бизнесе пустовала и не было на сцене молодых ярких поп-певцов.
"Популярность первого победителя всегда лучше, чем популярность всех остальных. Мы вышли в эфир в правильное время, в правильном месте, в правильной стране. Вот и успех популярности. Козловский - победитель первого праймового талант-шоу в Украине. Выстрелил. Когда певец популярен, ты не можешь сказать, почему он популярен точно. Я думаю, что там эффект первого сезона сработал на 100%. И тогда не было новых молодых ярких певцов", - добавил продюсер.
