Игорь Кондратюк отказался от ведения нового сезона "Караоке на майдане" и назвал причину: "Это лишнее"

Игорь Кондратюк / © YouTube-канал Марічка

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк, который недавно раскрыл должность сына в ВСУ, рассказал о возвращении «Караоке на майдане» на большие экраны.

Так, уже вскоре телеканал ТЕТ представит обновленный формат развлекательного проекта. В интервью Маричке Падалко шоумен признался, что на этот раз шоу впервые будет выходить без него в роли ведущего. По словам Кондратюка, он сознательно решил уступить место более молодому лицу, чтобы шоу получило новое дыхание. В то же время звезда не исключает, что его присутствие может и быть, но уже точно в другом амплуа.

«Все хотели со мной, но я сейчас буду не очень адекватно восприниматься зрителями. Я уже такого возраста… Есть несколько нюансов. Аудитория с начала существования „Караоке на майдане“ были женщины, которым сейчас в подавляющем большинстве надо смотреть на кого-то более молодого или молодую. Понимаю, что я имел свой шарм и юмор. Но я хочу, чтобы этот формат работал даже когда меня не будет. Чувствую, что сейчас это для меня будет лишнее. Может я буду фигурировать в передаче, но вести ее не буду», — рассказал Кондратюк.

Игорь Кондратюк / © YouTube-канал Марічка

Также создатель шоу поделился деталями относительно возможных локаций съемок. Среди вариантов рассматривают ВДНХ в Киеве, однако окончательного решения еще нет. При этом ключевым критерием остается безопасность — в частности, наличие укрытий из-за регулярных воздушных тревог.

«С локацией еще не определились. От нашего места на Крещатике до Мемориала павшим очень малое расстояние. Думаю, что там мы снимать не будем. Не исключаю, что будет мое вступительное слово, где я скажу, что мы переносимся. Мы рассматриваем ВДНХ, но это не единственная точка, которую мы рассматриваем. Воздушные тревоги — это еще одна ответственность», — поделился размышлениями шоумен.

