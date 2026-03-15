Игорь Кондратюк отпраздновал 65-летие и показал, как выглядел 16 лет назад

Игорь Кондратюк

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк отпраздновал день рождения.

14 марта звезда встретил свое 65-летие. По случаю праздника он обратился к поклонникам и призвал сделать ему особый подарок. В частности, попросил помочь собрать средства на детекторы дронов для 46-й Подольской бригады ДШВ. Соответствующие реквизиты именинник опубликовал в своей публикации в Facebook.

В то же время Кондратюк поблагодарил всех за поздравления и опубликовал архивное фото с 2010 года. На фотографии шоумен, которому тогда исполнилось ровно 49 лет, предстает в Японии на фоне стратовулкана. Звезда поделился приятными воспоминаниями с празднования того дня.

«Начинаю свой 65-й оборот вокруг Солнца. Много интересных событий происходило со мной в мои Дни рождения, 14 марта. Но для иллюстрации пусть будет именно это фото. Япония, 2010-й год, 14 марта, за моей спиной — Фудзияма. Как в другой жизни… Спасибо за массовые поздравления с моими днями рождения! Я был бы бесконечно рад, если бы вы конвертировали свои поздравления в донаты. Надеюсь, что все ваши пожелания мне сбудутся, я приложу все свои усилия и умения для этого. Вместе к победе!» — растрогал Игорь Кондратюк.

Напомним, недавно актриса Лилия Ребрик поделилась нежными фото с дочкой, которая празднует двухлетие.