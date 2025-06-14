Игорь Кондратюк отреагировал на извинения Козловского и раскрыл, что его возмутило больше всего

Игорь Кондратюк, Виталий Козловский

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Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал публичное извинение Виталия Козловского, а также погашение им многолетнего долга за авторские права.

По словам шоумена, такая развязка истории стала для него несколько неожиданной, однако он рад, что ситуация наконец исчерпана. Однако, несмотря на урегулирование конфликта, Кондратюк больше не желает возвращаться к теме, ведь закрыл ее навсегда.

"Да, для меня это было немного неожиданно. Но, слава Богу, к Козловскому вернулся разум. Решил рассчитаться - и хорошо. И извиниться, что вообще создал эту идиотскую ситуацию. Тема закрыта, я не хочу о ней и о нем больше говорить. Для меня история с Козловским завершилась еще в 2012 году, когда он решил уйти", - рассказал Кондратюк в интервью oboz.ua.

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Игорь Кондратюк, Виталий Козловский

Однако на этом точка поставлена не только в юридической плоскости. Игорь Кондратюк также обратил внимание на эмоциональный аспект ситуации, в частности на слова Козловского о его семье. Ранее артист позволил себе некорректную реплику о сыне Кондратюка, что возмутило не только самого отца, но и самого старшего сына Сергея.

"Когда он заявил, что я "спрятал" сыновей, старшего Сергея это искренне возмутило. Он мне тогда сказал: "Что за чушь он несет?". Именно поэтому я настаивал, чтобы Козловский извинился - хотя бы за оскорбление моего старшего сына. Правило же простое, как дверь: никогда не говори того, чего не знаешь", - признался продюсер.

Напомним, недавно Игорь Кондратюк обвинил Виталия Козловского в "звездной болезни" и прокомментировал его успех на сцене после их конфликта.