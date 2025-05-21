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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
378
Время на прочтение
1 мин

Игорь Кондратюк показал редкие фото с единственной дочерью и сообщил о важном событии в семье

Дочь Игоря Кондратюка закончила вуз в США. Продюсер показал, каким у Полины был выпускной, и рассекретил ее специальность.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Игорь Кондратюк

Игорь Кондратюк

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк впервые за длительное время показал фото с единственной дочерью Полиной.

Семейными фотографиями шоумен поделился не просто так, а по случаю важного события. Полина выпускница в этом году. Девушка окончила Arizona State University в США и получила степень бакалавра. Более того, у дочери Игоря Кондратюка диплом с отличием. Девушка получила специальность в области аэрокосмической инженерии.

Игорь Кондратюк с дочерью / © instagram.com/kondratiuk_official

Игорь Кондратюк с дочерью / © instagram.com/kondratiuk_official

Игорь Кондратюк показал, каким у Полины был выпускной. У девушки был специальный наряд выпускницы. А вообще, на важное событие в ее жизни она надела белое платье и дополнила образ бордовыми туфлями.

Дочь Игоря Кондратюка / © instagram.com/kondratiuk_official

Дочь Игоря Кондратюка / © instagram.com/kondratiuk_official

"Великолепное событие произошло в нашей семье: Полина получила степень бакалавра в Arizona State University по специальности Aerospace Engineering! Закончила с отличием - Moeur Award! Радость и гордость распирает! Моя умная красавица! Люблю безгранично...", - поздравил дочь с выпускным Игорь Кондратюк.

Дочь Игоря Кондратюка / © instagram.com/kondratiuk_official

Дочь Игоря Кондратюка / © instagram.com/kondratiuk_official

Напомним, недавно в семье гимнастки Лилии Подкопаевой была выпускница. Младшая дочь спортсменки закончила садик. Знаменитость показывала, каким был выпускной у 5-летней Эвелины.

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Дата публикации
Количество просмотров
378
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