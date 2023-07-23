Игорь Кондратюк показал редкое фото с женой и тремя детьми

Украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк крайне редко говорит о своей семье и личной жизни.

Впрочем, немного разговорился во время Беседы со Славой Деминым в его проекте "Слава+". Уже на протяжении многих лет Кондратюк женат на финансистке Александре Городецкой. С ней Игорь познакомился на работе и, как раньше рассказывал продюсер, между ними возник служебный роман.

Жена является правой рукой Кондратюка и ведет его финансовые дела. Как признался Кондратюк, за все время супружеской жизни они с любимой никогда не находились на грани развода. Однако между супругами иногда возникали довольно серьезные конфликты:

"На грани ни разу. А так, чтобы недоразумения… ну, бывали. При чем недоразумения бывали в рабочих моментах, такие, что искры. У нее расходились со мной мысли по поводу определенной работы которую мы сделали, и которая получилась. Мы почти поскандалили после программы "Американский шанс", в которой я прогорел на большое количество десятков тысяч долларов.Не я виноват, что мы прогорели, а люди, которым я доверился, а они подвели. Они не нашли спонсорство", – вспомнил продюсер.

Игорь Кондратюк с супругой

По словам шоумена, дома они с женой после работы сразу тоже не могут переключиться на домашние дела: "У нас и дома тоже работа. Я не могу переключиться как тумблер", – объяснил Кондратюк.

Игорь Кондратюк с женой

Отметим, что у Игоря Кондратюка и Александры Городецкой есть трое общих детей – Сергей Кондратюк, который, кстати, работал администратором в проекте "Танцюю для тебе", Даниил Кондратюк и Полина Кондратюк.

Игорь Кондратюк с детьми

Напомним, ранее Игорь Кондратюк признался, за какие деньги живет его семья во время войны и какую пенсию он получает.

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